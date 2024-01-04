Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук убежден, что российские захватчики предоставят "эпический отчет" после взрывов в Севастополе в Крыму.
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Украинские пилоты организовали в Крыму мощный "хлопок"
Минобороны России заявило, что 2 января поразили "бункер с заместителем Главнокомандующего Валерия Залужного и еще девятью генералами ВСУ".
Олещук высмеял это сообщение и передал привет оккупантам в Крыму после того, как туда несколько раз мощно прилетело.
Командующий Воздушными Силами дал понять, что "хлопок" на полуострове 4 января организовала украинская авиация.
Он убежден, что отчет минобороны России по поводу этих событий будет таким же лживым, как и сообщение о бункере.
Привет оккупантам в Крыму! Жду от враждебной пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории 4-го января и еще раз спасибо пилотам Воздушных Сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу,
– написал он.
Есть попадание по меньшей мере в два важных объекта
- После обеда 4 января в оккупированном Крыму раздались взрывы. Оккупанты сразу заявили, что на полуостров происходит массированная ракетная атака.
- Самые мощные взрывы раздавались в Севастополе и Евпатории. Туда прилетело в важные объекты. На фото и видео, которые распространяли в сети, также был виден дым.
- Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атака на город была самой мощной за последнее время, однако ее успешно "отбила" российская ПВО. Он отчитался только о падении обломков в некоторых районах.
- Однако в ВСУ сообщили, что возле Севастополя был поражен командный пункт соединения российских оккупационных войск.
- Относительно взрывов в Евпатории – агенты "Атеш" заявили, что Силы обороны нанесли удар по части связи в Евпатории, координаты которой передали партизаны.
- В Минобороны страны-агрессора заявили, что над полуостровом якобы было сбито 10 ракет.