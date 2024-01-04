Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук переконаний, що російські загарбники нададуть "епічний звіт" після вибухів у Севастополі у Криму.

Дивіться також У Криму знову тривожно: окупанти заявляють про масований удар

Українські пілоти організували у Криму потужну "бавовну"

Міноборони Росії заявило, що 2 січня уразили "бункер із заступником Головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев'ятьма генералами ЗСУ".

Олещук висміяв це повідомлення та передав "привіт" окупантам у Криму після того, як туди кілька разів потужно "прилетіло".

Командувач Повітряних Сил дав зрозуміти, що "бавовну" на півострові 4 січня організувала українська авіація.

Він переконаний, що звіт міноборони Росії щодо цих подій буде таким же брехливим, як і повідомлення про бункер.

Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4-го січня і вкотре дякую пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу,

– написав він.