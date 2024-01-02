Владимир Зеленский назвал защиту Востока и Юга первоочередной задачей на этом этапе войны со страной-агрессоркой. Также президент Украины отметил важность защиты критической инфраструктуры Украины.
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Что может повлиять на успехи ВСУ
Зеленский перечислил областные центры, спасение которых является первоочередным на этом этапе российско-украинской войны.
Первоочередной задачей в сухопутной войне будет защита Востока, спасение этих очень важных городов Украины, Востока и Юга, Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева и защита критической инфраструктуры страны,
– сказал украинский лидер.
По его словам, скорость достижения успеха будет зависеть от западной военной помощи для Украины. Глава государства призвал партнеров предоставить нашим защитникам вооружение. В частности, он попросил немецкие крылатые ракеты Taurus. Они имеют дальний радиус действия и могут взрываться глубоко внутри цели.
В материале отмечается, что с помощью Taurus Украина сможет разрушить Крымский мост, который обошелся российским захватчикам в 4 миллиарда долларов. В случае уничтожения этой незаконно построенной в Керченском проливе переправы временно оккупированный Крым станет фактически изолированным от России.
Россия должна знать, что для нас это военный объект,
– отметил президент.
Как пишет издание, Зеленский предполагает, что Германия – это "не единственное западное государство, стоящее на его пути". Также в материале отмечается, что украинский лидер больше не устанавливает временные рамки и не обещает, сколько своих временно захваченных Россией территорий Украина сможет деоккупировать в 2024 году.
Другие заявления президента Украины
- Во время интервью Зеленский сравнил Владимира Путина с животным. Он предупредил западную аудиторию, что диктатор может "съесть на обед" ЕС и НАТО, если почувствует слабость.
- По его словам, в случае проигрыша Украины президент России перенесет боевые действия к Западу. Украинский лидер призвал партнеров продлить поддержку нашей страны.
- Кроме этого глава государства в очередной раз высказался по поводу переговоров со страной-агрессорой. Как пояснил Зеленский, Кремль может посылать сигналы о желании заморозить российско-украинскую войну разве что для получения паузы и возобновления сил с последующим продолжением агрессии.
- Также украинский лидер дал понять, что наши воины и дальше будут пытаться проводить операции в Черном море и во временно оккупированном Крыму. Зеленский намекнул, что в 2024 году именно в этих местах могут развернуться основные сражения, которые в случае успеха произведут большое впечатление на мир и нанесут удары по пропаганде Кремля.