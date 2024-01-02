Володимир Зеленський назвав захист Сходу та Півдня першочерговим завданням на цьому етапі війни з країною-агресоркою. Також президент України вказав на важливість захисту критичної інфраструктури України.

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Що може вплинути на успіхи ЗСУ

Зеленський перерахував обласні центри, порятунок яких є першочерговим на цьому етапі російсько-української війни.

Першочерговим завданням у сухопутній війні буде захист Сходу, порятунок цих дуже важливих міст України, Сходу і Півдня, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, і захист критичної інфраструктури країни,

– сказав український лідер.

За його словами, швидкість досягнення успіху залежатиме від західної військової допомоги для України. Глава держави закликав партнерів дати нашим захисникам озброєння. Зокрема він попросив німецькі крилаті ракети Taurus. Вони мають дальній радіус дії та вміють вибухати глибоко всередині цілі.

У матеріалі зауважується, за допомогою Taurus Україна зможе зруйнувати Кримський міст, який обійшовся російським загарбникам у 4 мільярди доларів. У випадку знищення цієї незаконно збудованої у Керченській протоці переправи тимчасово окупований Крим стане фактично ізольованим від Росії.

Росія повинна знати, що для нас це військовий об'єкт,

– зазначив президент.

Як пише видання, Зеленський припускає, що Німеччина – це "не єдина західна держава, що стоїть на його шляху". Також у матеріалі зауважується, що український лідер більше не встановлює тимчасові рамки та не обіцяє, скільки своїх тимчасово захоплених Росією територій Україна зможе деокупувати у 2024 році.

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