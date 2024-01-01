Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, обговоривши посилення українського повітряного щита. За його словами, Канада надасть додаткові системи NASAMS, що значно зміцнить оборону країни.

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Підтримка на всіх фронтах

Зеленський подякував Трюдо за готовність допомагати Україні, зокрема у захисті неба та фінансовій підтримці. Політики також домовилися про активізацію двостороннього діалогу щодо безпекових гарантій та підготовку до зустрічі радників у Давосі.

Я вдячний Джастіну за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових систем NASAMS і ракет до них,

– зазначив Зеленський.

Додамо, що ця норвезька ЗРК з американським радаром може за 12 секунд випустити 72 ракети. NASAMS здатна уражати літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Переваги зенітно-ракетної системи:

маневровість ракет;

мобільність;

висока точність (уражає 85% цілей).

Зверніть увагу! Голова нашої держави у повідомленні згадав, що лише за вечір перед Новим роком і новорічну ніч нашим силам ППО вдалося знищити понад 80 ударних дронів. Однак, на жаль, у Сумській, Одеській, Львівській, Полтавській, Київській, Донецькій і Херсонській областях були влучання, що призвели до пошкодження цивільної інфраструктури.

Світ стоїть з Україною