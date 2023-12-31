Відтак Конгресу США варто поквапитись з ухваленням рішення про військову підтримку для України. Громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що такі дії з боку Байдена вплинуть на американський політикум.

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США реагують лише на кризу

У звернення 29 грудня Джо Байден закликав Конгрес США ухвалити пакет допомоги для України. За словами американського президента, без цього США наступного року не зможе надавати необхідну зброю Києву для захисту народу.

Його історію почують, і почує його опозиція. Це американська політика – потрібна створити кризу та її розуміння. Бо коли Джон Кірбі каже, що грошей у нас ще на два місяці – це не криза, політики можуть ще нічого не робити два місяці,

– зазначив Юрій Рашкін.

За словами політичного діяча, це вирішення криз – проблема не лише Вашингтона, але й загалом Сполучених Штатів. Якщо щось не підпадає під кризу – цього просто не вирішуватимуть. Саме тому Байден створює розуміння кризової ситуації, в якій перебуває Україна.

"Мені сподобалась думка колишній міністр оборони при Трампі (Марк) Еспер, який сказав, що для Путіна – це був жахливий тиждень. І що він жахливіший, то жахливіше він б'є по Україні. Тобто справи в Путіна йдуть погано", – зауважив Рашкін.

Попри те, що раніше західні ЗМІ писали про начебто готовність Путіна йти на переговори – його дії цьому суперечать. Тому світ дедалі більше розуміє, що російський диктатор може лише брехати та відволікати увагу від справді важливого.

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