Таку думку висловив колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес, прокоментувавши у мережі X знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ", інформує 24 Канал.

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Україні потрібні далекобійні ракети

Генерал наголосив, що російські окупанти не змогли б використовувати цивільну інфраструктуру для атак в окупованому Криму, якби українські союзники та партнери надали Силам оборони більше далекобійних ракет.

Якби в України була ще сотня ATACMS, TAURUS, Storm Shadow або SCALP? Крим став би непридатною для Росії базою. Ні військово-морського флоту, ні військово-повітряних сил, ні запусків дронів проти цивільних, ні логістичного вузла для підтримки російської оборони на Півдні України, ні Керченського мосту,

– зазначив Бен Годжес.

Нагадаємо, після того, як Україна отримала далекобійні ракети ATACMS, у Німеччині зробили заяву про їхні ракети Taurus, які офіційний Київ також просив. Там зазначили, що поки Берлін не постачатиме Україні далекобійні ракети Taurus. Про причини такого рішення у Берліні не сказали.

Зауважте! Далекобійні ракети справді допомагають Силам оборони нищити судна ЧФ Росії, які окупанти використовують для перевезення військових вантажів на фронт та атак на українські міста. Загалом ЗСУ змогли успішно атакувати 16 російських військових кораблів. 11 із них було знищено, зокрема ракетний крейсер "Москва". Після ракетної атаки ЗСУ на порт Бердянська в березні 2022 року було затоплено ВДК "Саратов". Ще два ВДК, "Новочеркаськ" та "Цезар Куніков" тоді ж зазнали пошкоджень. У серпні 2023 року морські безпілотники атакували ВДК "Оленьогірський гірник".

Що відомо про ВДК "Новочеркаськ"