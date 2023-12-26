Таку думку висловив колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес, прокоментувавши у мережі X знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ", інформує 24 Канал.
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Україні потрібні далекобійні ракети
Генерал наголосив, що російські окупанти не змогли б використовувати цивільну інфраструктуру для атак в окупованому Криму, якби українські союзники та партнери надали Силам оборони більше далекобійних ракет.
Якби в України була ще сотня ATACMS, TAURUS, Storm Shadow або SCALP? Крим став би непридатною для Росії базою. Ні військово-морського флоту, ні військово-повітряних сил, ні запусків дронів проти цивільних, ні логістичного вузла для підтримки російської оборони на Півдні України, ні Керченського мосту,
– зазначив Бен Годжес.
Нагадаємо, після того, як Україна отримала далекобійні ракети ATACMS, у Німеччині зробили заяву про їхні ракети Taurus, які офіційний Київ також просив. Там зазначили, що поки Берлін не постачатиме Україні далекобійні ракети Taurus. Про причини такого рішення у Берліні не сказали.
Що відомо про ВДК "Новочеркаськ"
- ВДК "Новочеркаськ" може перевозити 10 середніх танків та 340 осіб особового складу, або до 480 тонн вантажу. Штатний екіпаж корабля – 87 осіб. Його, ймовірно, використовували для доставлення зброї та боєприпасів до Криму, щоб не наражати на ризик Кримський міст.
- Проте уночі проти 26 грудня корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" в районі тимчасово анексованої Феодосії був атакований крилатими ракетами.
- У мережі з'явилася фотографія великого десантного корабля "Новочеркаськ" після ракетного удару. На фото видно, що вся передня половина корабля тепер під водою або повністю знищена.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що ВДК "Новочеркаськ" міг використовуватися для перевезення боєприпасів та зброї, у тому числі "Шахедів". Він також звернув увагу на потужну детонацію на кораблі після удару.
- У Росії вже підтвердили, що великий десантний корабель в окупованому Криму був пошкоджений. Там також заявили, що буцім відразу ж збили два українських Су-24.