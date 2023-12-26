Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, прокомментировав в сети X уничтожение большого десантного корабля "Новочеркасск", информирует 24 Канал.
К теме Морской бой с привидением: подборка мем об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
Украине нужны дальнобойные ракеты
Генерал подчеркнул, что российские оккупанты не смогли бы использовать гражданскую инфраструктуру для атак в оккупированном Крыму, если бы украинские союзники и партнеры предоставили Силам обороны больше дальнобойных ракет.
Если бы у Украины была еще сотня ATACMS, TAURUS, Storm Shadow или SCALP? Крым стал бы непригодной для России базой. Ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, ни запусков дронов против гражданских, ни логистического узла для поддержки российской обороны на Юге Украины, ни Керченского моста.
– отметил Бен Ходжес.
Напомним, после того, как Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS, в Германии сделали заявление об их ракетах Taurus, которые официальный Киев также просил. Там отметили, что пока Берлин не будет поставлять Украину дальнобойные ракеты Taurus. О причинах такого решения в Берлине не сказали.
Что известно о БДК "Новочеркасск"
- ПДК "Новочеркасск" может перевозить 10 средних танков и 340 человек личного состава или до 480 тонн груза. Штатный экипаж корабля – 87 человек. Его, вероятно, использовали для доставки оружия и боеприпасов в Крым, чтобы не подвергать риску Крымский мост.
- Однако ночью против 26 декабря корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в районе временно аннексированной Феодосии был атакован. крылатыми ракетами.
- В сети появилась фотография большого десантного корабля "Новочеркасск" после ракетного удара. На фото видно, что вся передняя половина корабля теперь под водой или полностью уничтожена.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что БДК "Новочеркасск" мог использоваться для перевозки боеприпасов и оружия, в том числе "Шахедов". Он также указал на мощную детонацию на корабле после удара.
- В России уже подтвердили, что большой десантный корабль в оккупированном Крыму был поврежден. Там также заявили, что словно сразу же сбили два украинских Су-24.