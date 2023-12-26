Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, прокомментировав в сети X уничтожение большого десантного корабля "Новочеркасск", информирует 24 Канал.

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Украине нужны дальнобойные ракеты

Генерал подчеркнул, что российские оккупанты не смогли бы использовать гражданскую инфраструктуру для атак в оккупированном Крыму, если бы украинские союзники и партнеры предоставили Силам обороны больше дальнобойных ракет.

Если бы у Украины была еще сотня ATACMS, TAURUS, Storm Shadow или SCALP? Крым стал бы непригодной для России базой. Ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, ни запусков дронов против гражданских, ни логистического узла для поддержки российской обороны на Юге Украины, ни Керченского моста.

– отметил Бен Ходжес.

Напомним, после того, как Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS, в Германии сделали заявление об их ракетах Taurus, которые официальный Киев также просил. Там отметили, что пока Берлин не будет поставлять Украину дальнобойные ракеты Taurus. О причинах такого решения в Берлине не сказали.

Заметьте! Дальнобойные ракеты действительно помогают Силам обороны уничтожать суда ЧФ России, которые оккупанты используют для перевозки военных грузов на фронт и атак на украинские города. В общей сложности ВСУ смогли успешно атаковать 16 российских военных кораблей. 11 из них были уничтожены, в том числе ракетный крейсер "Москва". После ракетной атаки ВСУ на порт Бердянска в марте 2022 года был затоплен БДК "Саратов". Еще два БДК, "Новочеркасск" и "Цезарь Куников" тогда же получили повреждения. В августе 2023 года морские беспилотники атаковали БДК "Оленьогорский горняк".

Что известно о БДК "Новочеркасск"