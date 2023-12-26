Стоит отметить, что в минобороны России заявили лишь о "повреждении" корабля, однако кадры доказывают другое. Российскому "Новочеркасску" сказали окончательное прощай.

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Кадры ликвидированного БДК

Украинские Воздушные силы 26 декабря успешно отработали по большому десантному кораблю "Новочеркасск" в Феодосии. Минобороны России пыталось успокоить россиян, поэтому описало состояние судна как "поврежденное". Однако опубликованные кадры пожара свидетельствуют о лжи российских чиновников. Правду скрыть не удалось.



В Феодосии мощно горел российский десантный корабль / Фото Крымского ветра

Корабль не просто горел – он детонировал. В сети предположили, что он мог нести на борту новую партию иранских дронов-камикадзе типа "Шахед". В Воздушных силах отметили, что "взрыв обусловлен не просто подрывом чего-то незначительного".



"Новочеркасск", вероятно, имел на борту важный груз / Фото Крымского ветра

Также в сети показали фото корабля уже после пожара. Точнее, то, что от него осталось – на опубликованных кадрах трудно понять, где именно "Новочеркасск". Вся передняя половина судна сейчас под водой, она полностью исчезла. Лишь напротив портовых кранов едва видны полупогруженные останки.

OSINT-аналитики утверждают, что там можно опознать обломки моста, мачты и задней части АК-725.



Корабль "Новочеркасск" внезапно пропал / Фото Oliver Alexander

Атака на десантный корабль: детали