Стоит отметить, что в минобороны России заявили лишь о "повреждении" корабля, однако кадры доказывают другое. Российскому "Новочеркасску" сказали окончательное прощай.
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Кадры ликвидированного БДК
Украинские Воздушные силы 26 декабря успешно отработали по большому десантному кораблю "Новочеркасск" в Феодосии. Минобороны России пыталось успокоить россиян, поэтому описало состояние судна как "поврежденное". Однако опубликованные кадры пожара свидетельствуют о лжи российских чиновников. Правду скрыть не удалось.
В Феодосии мощно горел российский десантный корабль / Фото Крымского ветра
Корабль не просто горел – он детонировал. В сети предположили, что он мог нести на борту новую партию иранских дронов-камикадзе типа "Шахед". В Воздушных силах отметили, что "взрыв обусловлен не просто подрывом чего-то незначительного".
"Новочеркасск", вероятно, имел на борту важный груз / Фото Крымского ветра
Также в сети показали фото корабля уже после пожара. Точнее, то, что от него осталось – на опубликованных кадрах трудно понять, где именно "Новочеркасск". Вся передняя половина судна сейчас под водой, она полностью исчезла. Лишь напротив портовых кранов едва видны полупогруженные останки.
OSINT-аналитики утверждают, что там можно опознать обломки моста, мачты и задней части АК-725.
Корабль "Новочеркасск" внезапно пропал / Фото Oliver Alexander
Атака на десантный корабль: детали
- Украинская тактическая авиация 26 декабря ночью отработала по десантному кораблю "Новочеркасск". Воздушные силы использовали для успешной атаки крылатые ракеты. Судно предназначено для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов.
- Вполне вероятно, что россияне использовали БДК "Новочеркасск" как паром, поскольку Крымский мост – уже достаточно ненадежная незаконная конструкция. Были ли там "Шахеды" пока неизвестно, эта информация появится впоследствии от партизан. Также по тактико-техническим характеристикам должно было бы быть 87 членов экипажа.
- Наталья Гуменюк впоследствии сообщила, что в Феодосии нужна доразведка для получения исчерпывающей информации по всем пораженным целям. Вполне вероятно, что был поврежден еще один корабль. В портовой инфраструктуре все находится близко.