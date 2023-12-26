Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що наші військові атакували російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що його орієнтовно о 2:30 26 грудня атакувала їхня тактична авіація. Детальніше про знищення ворожого корабля читайте у тексті 24 Каналу.

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Як ЗСУ знищили "Новочеркаськ"

А флоту на Росії стає все менше. Цього разу услід за флагманом Чорноморського флоту Росії – крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ",

– заявив Микола Олещук.

Він подякував пілотам та всім причетним за філігранну роботу. Генерал-лейтенант закликав окупантів тікати з нашого Криму, поки ще не пізно.

Вранці Повітряні сили ЗСУ розповіли, що наша тактична авіація орієнтовно о 02:30 26 грудня атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" в районі Феодосії.

"Результат – "на ліцо"!" – уточнили Повітряні сили ЗСУ.

До речі, в телеграм-каналах про вибухи почали писати тільки орієнтовно о 3:30 26 грудня. Тоді ж у мережі почали з'являтись фото та відео з місця події.

Що відбувалося вночі у Феодосії: дивіться відео з мережі (увага, присутня нецензурна лексика)

Що міг перевозити ворожий корабель

Місцеві телеграм-канали, які відразу писали, що вибух стався на кораблі, зазначили – "Новочеркаськ" міг прибути з Ірану та привезти окупантам "Шахеди".

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що у Феодосії вибухово-феєрична обстановка.

Тому що дійсно вибух був потужний. Детонація довготривала. Пожежа масштабна. Отже, будемо ще очікувати уточнених даних,

– розповіла речниця.

Також вона уточнила, що наші військові збиратимуть інформацію про наслідки атаки. Адже, за її словами, специфіка великих десантних кораблів в тому, що вони зараз використовуються ворогом фактично постійно як логістичні об'єкти, для транспортування важливих вантажів (що вони не можуть собі дозволити іншим способом).

"Пам'ятаємо, що у них є складнощі з використанням й славнозвісного Керченського мосту, й інших транспортно-логістичних маршрутів", – розповіла речниця.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що до такої вражаючої операції причетні не лише пілоти, а й інші спецпідрозділи, які не афішують це. За його словами, на борту корабля був потужний боєкомплект, про який, можливо, повідомлять пізніше.

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Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що у березні 2022 року "Новочеркаськ" уже був під ударом ЗСУ, але тоді лише зазнав пошкоджень. За його словами, кораблі для ворога дуже важливі, адже суша перебуває під вогневим контролем.

Морем вони здатні перевозити більший вантаж, робити це таємно. Ми тільки можемо уявити, яка кількість боєкомплекту могла бути на цьому одному морському об'єкті,

– підкреслив Дудукалов.

Окупанти визнали удар по "Новочеркаську"

Російське міноборони визнало, що Україна атакувала їхній корабель "Новочеркаськ". За даними окупантів, "бавовна" у Феодосії стала наслідком "відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет".

Окрім того, росіяни традиційно почали вигадувати собі "успіхи". Вони заявили, що нібито збили два наші Су-24 під Миколаєвом, які нібито й запустили по "Новочеркаську" ракети.

Щодо поранених та загиблих, то в окупантів традиційно мінімальні втрати – один загиблий та двоє поранених. Хоча у місцевих телеграм-каналах пишуть, що жертв та постраждалих може бути десятки.

Які наслідки атаки ЗСУ по Феодосії

У телеграм-каналах написали, що понад 350 осіб евакуювали з найближчих до порту будинків у Феодосії. Їх нібито розмістили у двох пунктах тимчасового розміщення, організованих у місцевих школах.

Внаслідок вибухів пожежі спалахнули не тільки в порту. За даними моніторингової групи "Кримського вітру", зафіксували два осередки загоряння в порту і три – за його межами. Площа пожежі у порту сягала понад 1000 метрів.

Наслідки вибухів у Феодосії вночі 26 грудня 2023 року

Окупанти були змушені перекривати рух на вулицях Десантників та Червоноармійська. Також є пошкодження на залізничному вокзалі. Саме тому приміські потяги з Феодосії вирушатимуть не від кінцевої станції, а зі станції Айвазовська.

Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що знищення "Новочеркаська" – це суттєва втрата для окупантів і наразі важливо спостерігати, як вони змінюватимуть свою тактику.

Зараз важко сказати чи були на борту ВДК "Шахеди", дуже хотілося б, бо детонувало добряче. Ми розуміємо, що це не просто ВДК вибухав. Що саме там було – підтвердження буде від наших партизанів згодом. Не думаю, що там був особовий склад, хоча за тактико-технічними характеристиками мало б бути 87 членів екіпажу,

– сказав речник.

Він уточнив, що окупанти почали використовувати великі десантні кораблі як пороми після першої руйнації Кримського мосту.