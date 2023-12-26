Знищення такого корабля суттєво позначиться на ворожому угрупованні. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зауваживши, що росіяни дуже активно використовують море для різних цілей.

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Що міг перевозити "Новочеркаськ"

Варто згадати події, які відбулися 24 березня 2022 року в окупованому Бердянську. Тоді було знищено великий десантний корабель "Саратов", а три інші кораблі, зокрема "Новочеркаськ", зазнали пошкоджень. Також підтвердили загибель трьох членів екіпажу.

Напередодні цього росіяни вихвалялися, що морем привозять техніку й боєкомплект, навіть знімали про це сюжети. Їхні журналісти стали найкращими коригувальниками вогню, бо навіть показали на якому причалі стоїть корабель,

– зауважив Віктор Дудукалов.

Відтак для окупантів ці кораблі є дуже важливими. Вони розуміють, що суша перебуває під вогневим контролем і її можна легко вразити чи перерізати певну ділянку сполучення. Тому росіяни так сильно оберігають Керченський міст, хоча він повністю перебуває під їхнім контролем. Однак вони розуміють, що міст – це їхня слабка ланка.

Морем вони здатні перевозити більший вантаж, робити це таємно. Ми тільки можемо уявити, яка кількість боєкомплекту могла бути на цьому одному морському об'єкті,

– підкреслив Дудукалов.

Попри фізичний контроль росіян над морем, все одно вдається завдавати уражень, які мають вплив зокрема й на ситуацію на фронті. За словами Дудукалова, якщо припустити, що на кораблі були "Шахеди", то це перемога для всієї України, бо ці безпілотники становлять загрозу для будь-якого міста.

"Для окупантів з огляду на логістику, а також на їхній бойовий настрій – це дуже серйозний удар. Такі "акції" потрібні, щоб ворог добре зрозумів, що йому нема чого робити на нашій землі", – наголосив заступник голови Бердянської районної ради.

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