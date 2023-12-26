Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що в росіян у Феодосії обстановка "феєрична", пише 24 Канал.

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Навіть вибухово-феєрична я б сказала (обстановка – 24 Канал). Тому що дійсно вибух був потужний. Детонація довготривала. Пожежа масштабна. Отже, будемо ще очікувати уточнених даних,

– заявила Гуменюк.

Вона пояснила, що військові провели бойову роботу й це половина справи. Адже далі треба буде зібрати вичерпну інформацію щодо її результатів.

Наталія Гуменюк пояснила, що така велика детонація спричинена не просто пальним або боєкомплектом корабля.

"Специфіка великих десантних кораблів в тому, що вони зараз використовуються ворогом фактично постійно як логістичні об'єкти, для транспортування важливих вантажів (що вони не можуть собі дозволити іншим способом). Пам'ятаємо, що у них є складнощі з використанням й славнозвісного Керченського мосту, й інших транспортно-логістичних маршрутів", – розповіла речниця.

За її словами, ймовірно, це був такий собі повністю упакований "різдвяний подарунок".

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