Тактична авіація знищила корабель "Новочеркаськ" Чорноморського флоту Росії уночі 26 грудня. Як на це реагують росіяни у мережі – передає 24 Канал.

До теми Пішов услід за "Москвою": що відомо про корабель "Новочеркаськ", який знищили у Феодосії

Росіяни цинічно чекають залп ракет у відповідь

Прибічники Кремля та так званої "спецоперації" у мережі влаштували справжню істерику через знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Вже традиційно росіяни вимагають ракетних ударів у відповідь, закликають військове керівництво до масових атак по Україні. Користувачі також вимагають від російського міністра Сєргєя Шойгу "гідної реакції".

Чи не найбільша частина коментарів – це істерика росіян. Вони бідкаються на "пе-ве-о", яке не змогло захистити порт у Феодосії, звинувачують в усьому кримчан, які чекають на повернення України. Ба більше, росіяни виправдовують і ракетні удари по критичній інфраструктурі.

Цинічні коментарі росіян / Скриншоти з мережі

Цікаво, що серед купи таких цинічних коментарів можна знайти й бідкання. Зокрема, частина російських коментаторів вважають, що ніякого вибуху у Феодосії не було, а всі фото та відео це буцімто "фейк", ІПСО та постановка.

Росіяни не визнають втрати ВДК "Новочеркаськ" / Скриншоти з мережі

Недолугі коментатори у мережі також не розуміли, який Новочеркаськ атакували. Деяким росіянам навіть довелося пояснювати, мовляв, під ударом опинилося не місто у Ростовській області, а корабель, який стояв у порту Феодосії.

Бідкається на втрату ВДК "Новочеркаськ" і російський пропагандист, так званий "спецкор" Нікіта Васильєв. Він визнав, що судно опинилося під ударом, але водночас, як і більшість росіян, вимагає "покарання".



Російський пропагандист бідкається через удар по "Новочеркаську" / Скриншот

У російському міноборони підтвердили втрату

Зранку 26 грудня російське міноборони опублікувало допис, у якому визнало втрату великого десантного корабля "Новочеркаськ". Щоправда, у традиційній формі окупанти заявили лише про "пошкодження". Вочевидь, детонація та масштабна пожежа, яка від ночі не вщухла, для росіян і є "пошкодженням".

Російські загарбники заявили, що "Новочеркаськ" атакували "авіаційними керованими ракетами". Однак пропагандисти не могли просто визнати втрату. Вони також почали розповідати казки про "потужне російське пе-ве-о". Мовляв, в Криму не лише відбили атаку, але й буцімто "знищили" літаки, які атакували "Новочеркаськ".

Разом з тим, так званий "глава" Криму Сєргєй Аксьонов заявив про одного загиблого та двох поранених унаслідок вибуху "Новочеркаська". Цікаво, що екіпаж ВДК налічує 87 осіб. Виникає цілком логічне питання про інших членів екіпажу, але окупанти про них не поширюються.

Аксьонов також заявив про "пошкодження", але втрати не визнав.