Американський лідер звернувся до Конгресу з вимогою ухвалити пакет допомоги для України. Він зазначив, що від цього залежить колективна безпека всіх союзників.
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Реакція американського лідера
Джо Байден у своєму зверненні нагадав, що зранку 29 грудня Росія завдала ударів по містах та цивільній інфраструктурі України, через що загинули невинні українці. Ще десятки громадян поранені внаслідок атаки. Це вкотре показує, що Путін не зупиниться.
Це яскраве нагадування світові, що після майже двох років цієї нищівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну і підкорити її народ. Його потрібно зупинити,
– зазначив Байден.
Американський лідер наголосив, якщо Конгрес терміново не ухвалить пакет допомоги у новому році, то США не зможуть продовжувати надсилати зброю та життєво важливі системи ППО, необхідні Україні для захисту свого народу. Конгрес має активізуватись і діяти без подальших зволікань.
Президент США наголосив, що боротьба України впливає на весь Альянс, а також на безпеку Європи й інших регіонів. Сполучені Штати не можуть підвести союзників і партнерів – перш за все Україну. Байден наголосив, що історія суворо судитиме тих, хто не відповідає на заклик свободи.
Масована атака на Україну
- Російська армія 29 грудня завдала наймасованішого удару по Україні з повітря. Загалом захисники українського неба знищили 114 зі 158 повітряних цілей. Росіяни використовували "Шахеди", здійснював пуски з бомбардувальників Ту-95МС та Ту-22М3, обстрілювали прикордоння з С-300. Також росіяни запускали аеробалістичні ракети "Кинджал",
- Внаслідок атаки у таких містах, як Запоріжжя, Львів, Харків, Київ, Одеса є жертви. В Україні, за даними обласних військових адміністрацій, щонайменше 31 загибла людина та 148 поранених внаслідок ворожої атаки. У деяких містах пошукові роботи тривають.
- Під час масованої атаки у Польщі заявили про порушення свого повітряного кордону невідомим об'єктом. За інформацією Оперативних збройних сил, це була російська ракета – вона перебувала у польському небі три хвилини. Вона залетіла вглиб території Польщі приблизно на 40 кілометрів.