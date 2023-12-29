Водночас у США наразі не досягнуто консенсусу між Демократичною та Республіканською партіями щодо надання подальшої допомоги Україні. Міжпартійний конфлікт загострився на тлі майбутніх президентських виборів у Сполучених Штатах, і він затьмарив війну в Україні. Народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, полковник СБУ Роман Костенко сказав 24 Каналу, що українські політики та дипломати мають докласти зусиль, щоб привернути увагу до України та відновити допомогу з боку США.

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Може постраждати демократія загалом

Українські високопосадовці, на його думку, мають робити все можливе для того, щоб війна в Україні у кожній країні Європи і Сполучених Штатах була винесена за лінії політичної боротьби – президентської чи парламентської.

Заява посла має вплинути безпосередньо на внутрішню політику США. Коли така війна, як в Україні, стає предметом політичного розміну, від цього страждають цивільні люди – не тільки в нашій країні. Від цього страждає взагалі вся демократія у світі, адже вона демонструє свою слабкість,

– наголосив народний депутат.

Через політичну боротьбу, зокрема поки триває передвиборчий процес, гинуть люди. Україна ж має показати всім, що демократія це ще про об'єднання і про допомогу один одному.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

"Слова посла дуже важливі, однак нам ще дуже важливо зараз об'єднатися всередині країни і виступити єдиним політичним та дипломатичним фронтом. Всі партії та фракції в Верховній Раді мають одноголосно донести нашим партнерам, що Україні потрібно допомагати на всіх напрямках: військовому, санкційному, дипломатичному. Це буде правильно. А зараз ще є над чим працювати", – підкреслив Роман Костенко.

Зверніть увагу! Посол США в Україні Бріджит Брінк емоційно прокоментувала масовану атаку на Україну 29 грудня. Вона розмістила у соцмережах скриншот з повідомленнями про повітряні тривоги в Києві, а також зробила допис. Брінк написала, що "мільйони чоловіків, жінок і дітей" перебувають у бомбосховищах через ракетні атаки Росії. Вона додала, що "Україна потребує фінансування вже зараз", щоб продовжити боротьбу за свободу "від такого жаху у 2024 році".

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