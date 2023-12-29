В то же время в США пока не достигнут консенсус между Демократической и Республиканской партиями о предоставлении дальнейшей помощи Украине. Межпартийный конфликт обострился на фоне будущих президентских выборов в Соединенных Штатах, и он затмил войну в Украине. Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко сказал 24 Каналу, что украинские политики и дипломаты должны приложить усилия, чтобы привлечь внимание к Украине и восстановить помощь со стороны США.

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Может пострадать демократия в целом

Украинские чиновники, по его мнению, должны делать все возможное для того, чтобы война в Украине в каждой стране Европы и Соединенных Штатах была вынесена за линии политической борьбы – президентской или парламентской.

Заявление посла должно повлиять непосредственно на внутреннюю политику США. Когда такая война, как в Украине, становится предметом политического размена, от этого страдают гражданские люди – не только в нашей стране. От этого страдает вообще вся демократия в мире, ведь она демонстрирует свою слабость,

– подчеркнул народный депутат.

Из-за политической борьбы, в частности, пока продолжается предвыборный процесс, гибнут люди. Украина должна показать всем, что демократия это еще об объединении и о помощи друг другу.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

"Слова посла очень важны, однако нам еще очень важно сейчас объединиться внутри страны и выступить единым политическим и дипломатическим фронтом. Все партии и фракции в Верховной Раде должны единогласно донести нашим партнерам, что Украине нужно помогать по всем направлениям: военному, санкционному, дипломатическому. Это будет правильно. А сейчас еще есть над чем работать", – подчеркнул Роман Костенко.

Обратите внимание! Посол США в Украине Бриджит Бринк эмоционально прокомментировала массированную атаку на Украину 29 декабря. Она разместила в соцсетях скриншот с сообщениями о воздушных тревогах в Киеве, а также сделала сообщение. Бринк написала, что "миллионы мужчин, женщин и детей" находятся в бомбоубежищах из-за ракетных атак России. Она добавила, что "Украина нуждается в финансировании уже сейчас", чтобы продолжить борьбу за свободу "от такого ужаса в 2024 году".

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