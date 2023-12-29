Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он отметил, что в 2023 году концепция партнеров не дать Украине проиграть изменилась на дать Украине выиграть.

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Роковая ошибка

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный считал, что количество потерь, которые Силы обороны нанесли россиянам, остановят их. Но России не нужны люди.

Россия построена на костях, крови, изнасилованиях, насилиях. Безусловно, они так же относятся к своим согражданам,

– сказал Подоляк.

По его мнению, психотип Владимира Путина – это роковая ошибка политических элит стран-партнеров. В первую очередь, западноевропейских стран, которые начинали толеровать диктатору еще с 2005 года.

Нет никакого числа жертв, которое может остановить Россию. Страна-агрессор не имеет внутреннего сопротивления или комитетов солдатских матерей. Поэтому важно максимально уничтожать все, что враг отправляет на линию фронта, еще на дальних подступах.

Когда россияне будут видеть, что теряют большие клочки территории, то тогда у них будет совсем другое настроение и начнут выставлять счета своей элите,

– отметил советник главы ОПУ.

Сейчас нет никакого основания говорить с Россией, но для Украины это хорошо. Ведь мы можем объяснить нашим партнерам, что дальнобойное оружие, дроны, артиллерия позволят держать оккупантов далеко от переднего края нашей обороны и таким образом перемалывать.

Как меняется позиция партнеров

Сейчас все больше экспертов считают, что именно Крым будет переломной точкой, которая заставит россиян задать вопрос, что что-то идет неправильно и зачем вообще было начинать "сво".

Однако в начале полномасштабного вторжения наши союзники придерживались позиции, что Крым не нужно трогать, ведь Путин может применить ядерное оружие. Впрочем, в 2023 году произошло переосмысление и отношение изменилось.

Все осознают, что Крым – это неприступная крепость. Полуостров достаточно просто будет захватить, если решить важные вопросы,

– подчеркнул Подоляк.

В первую очередь, вопросы транспортно-логистической изоляции полуострова и контроль над водной акваторией. После этого будет гораздо проще работать с Крымом с точки зрения входа через сухопутные операции. Партнеры это тоже понимают. В начале полномасштабного вторжения у союзников не было опыта и иначе смотрели на войну. Сейчас они видят войну совсем другого типа.

Пока нет оценок, что Украина не имеет права атаковать Крымский полуостров, заходить в Крым и проводить спецоперации. Напротив – все это поощряется. Для того чтобы кардинально изменить позицию партнеров, Украина получила ряд фундаментальных военных успехов. В частности, активные действия по Крыму, Черноморскому флоту и в акваторию Черного моря.

Вопрос в другом. Сегодня несколько изменились цели. Если вчера это была небольшая армия России, то сегодня это весь военный потенциал, накопленный агрессором на оккупированных территориях. Поэтому нужно существенно увеличить помощь, чтобы Украина окончательно поставила крест на существовании военной состоятельности России,

– добавил советник главы ОПУ.

К сожалению, украинцы на 20 месяц войны до сих пор должны объяснять партнерам, что имеет значение темпы и объемы поставок, а также общие инвестиции в соответствующие производства.

Итоги 2023 относительно отношения партнеров к войне в Украине:

в полном объеме изменили свое отношение к России, к ходу и финалу этой войны;

переосознали, что такое современная война и какие должны быть инструменты;

понимают, что нужно инвестировать в Украину и военные производства.

До сих пор одной из проблем остается скорость снабжения вооружения. Однако в начале 2024 партнеры уже понимают все риски. В 2023 году Запад еще искал компромиссы и думал, что можно поджать Россию, а потом с ней о чем-то договориться. По мнению Подоляка, это самый глубокий положительный результат 2023 года, несмотря на все разочарования.

США предоставили очередной пакет помощи

В Соединенных Штатах до сих пор продолжаются дебаты о принятии решения о предоставлении Украине 61 миллиарда долларов финансовой помощи. В то же время, наше государство продолжает получать военную помощь от США.

Соединенные Штаты выделяют очередной пакет на 250 миллионов долларов. Об этом стало известно в среду, 27 декабря.

В новый пакет помощи войдут:

дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;

зенитные ракеты Stinger;

компоненты системы ПВО;

боеприпасы для HIMARS;

снаряды 155 и 105 миллиметров;

ракеты TOW;

Javelin и АТ-4;

15 миллионов патронов к стрелковому оружию и прочее.

В Пентагоне отметили, что этот пакет военной помощи содержит то, что нужно для удовлетворения насущных потребностей нашего государства.