Кроме этого, при определенных обстоятельствах можно потери имеющуюся отсрочку, передает 24 Канал.
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Кто не сможет получить отсрочку в январе 2025 года
Получить отсрочку от мобилизации в январе 2025 года не смогут такие категории населения:
- студенты, которые учатся на заочном или вечернем отделении или получают второе или третье высшее образование;
- родители, которые имеют трое или более несовершеннолетних детей и задолженность по выплате алиментов;
- лица, у которых жена имеет третью группу инвалидности (за исключением нескольких случаев, когда отсрочку могут предоставить);
- те, кто ухаживает за лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, если о них могут позаботиться другие трудоспособные родственники или близкие;
- одинокие родители, если мать их ребенка (или детей) не лишена материнского права, не признана умершей, пропавшей без вести и не находится в тюремном заключении (то есть, теоретически может заботиться о ребенке/детях);
- лица, которые ранее были ограниченно годными, но после повторной ВВК признаны годными к военной службе,
- работники предприятий, учреждений и организаций Минобороны, если они не были забронированы работодателями.
При некоторых обстоятельствах можно также потерять имеющуюся отсрочку. В частности, это может произойти, если для ее получения человек намеренно подал ложную информацию. Отсрочку могут аннулировать и из-за того, что военнообязанный не выполняет взятых на себя обязательств по уходу.