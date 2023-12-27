Вечером 27 декабря стало известно, что США объявили о выделении очередного пакета военной помощи для нашего государства. Его общая сумма составляет 250 миллионов долларов. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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Что будет входить в пакет помощи

По имеющейся информации, пакет помощи на 250 миллионов долларов будет содержать:

дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;

зенитные ракеты Stinger;

компоненты системы ПВО;

боеприпасы для HIMARS;

снаряды 155 и 105 миллиметров;

ракеты TOW;

Javelin и АТ-4;

15 миллионов патронов к стрелковому оружию и прочее.

В Минобороны США отмечают, что этот пакет военной помощи содержит то, что нужно для удовлетворения насущных потребностей нашего государства.

В то же время в Пентагоне в очередной раз обратились в Конгресс США. Призвали "как можно скорее" в новом 2024 году утвердить дополнительный запрос президента Джо Байдена. Речь идет о выделении 61 миллиарда долларов. В ведомстве подчеркивают, что это "умная инвестиция" в национальную безопасность США.

Ранее Министр обороны прокомментировал задержки помощи от США. По словам Рустема Умерова, ситуация сложная, но контролируемая.

Что в Минобороны говорят о задержке помощи

В то же время, министр обороны отметил, что российские фейки об отказе США от помощи нашему государству не имеют ничего общего с действительностью. Он добавил, что в Штатах пока несколько вопросов, не касающихся Украины. В частности стена на границе с Мексикой.

Наш последний разговор с министром обороны Соединенных Штатов – стопроцентная поддержка по делам Украины есть, она состоится по процедуре, которую они сейчас обсуждают. Он подчеркнул, что поддержка продолжится – это главное,

– подчеркнул Умеров.

По его словам, вопрос финансовой помощи будет подниматься до тех пор, пока страна не запустит свою экономику в тех объемах, которые необходимы. Он добавил, что наше государство следит за тем, как действует враг, создает план обороны, обсуждает эти вопросы с партнерами, а также планирует продолжать сотрудничество.