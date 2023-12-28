Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что в Европе создалось несколько коалиций, действия которых направлены на усиление поддержки Украины. Также они прилагают усилия, чтобы ослабить военный потенциал России.

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Украина – стратегия для Германии

Прежде всего Германия взяла на себя лидерство в военной помощи Украине. Также она продвигала решение начать переговоры с Украиной о вступлении нашего государства в Евросоюз.

Главный перелом в войне в декабре произошел не в Марьинке, а в Брюсселе. Именно Германия отправила "сделать кофе" Виктора Орбана во время голосования в Европейском совете по переговорам о вступлении Украины в ЕС,

– подчеркнул политтехнолог.

Этот шаг Германии означал, что для нее Украина – это стратегия. Ради украинского государства, по мнению Шейтельмана, Берлин готов наращивать военное производство. Это также означает, что Украина становится стратегией всего Европейского Союза.

Важно! Берлин объявил о построении новой армии – самой большой и сильнейшей в Европе – в ближайшие 10 лет. На это уже выделены деньги – 100 млрд евро. Германия, по мнению Михаила Шейтельмана, избрала стратегию вооружаться против России.

"Германия начнет строить новые военные заводы, появятся заказы на производство новой техники. Старое вооружение и технику Германия сможет передать Украине", – подчеркнул он.

Помогают наносить удары по флоту России.

Также Великобритания и Норвегия создали коалицию помощи Украине – морскую. Именно в содружестве с этими странами ВСУ ликвидирует российский Черноморский флот.

Великобритания предположительно передает Украине разведывательные данные, которые помогают совершать операции наподобие той, что произошла 26 декабря в Феодосии – атака российского ПДК "Новочеркасск".

Кроме того, еще одну коалицию в поддержку Украины, в которую входят страны Балтии, возглавляет Польша. Именно Варшава поддерживает Киев в тактическом смысле.

"Почти все поставки западного вооружения и техники идут в Украину именно через Польшу. Также через нее шла военная помощь ВСУ из Южной Кореи", – подчеркнул Михаил Шейтельман.

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