Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высоко оценил поступок канцлера ФРГ Олафа Шольца на саммите Европейского совета. Там в четверг, 14 декабря, проходило голосование за начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

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Что сказал Кулеба о Шольце и Германии

Глава украинской дипломатии отметил, что немецкий канцлер подтвердил лидерство своей страны на саммите ЕС, когда договорился с венгерским премьером Виктором Орбаном. За это Шольц заслужил уважение со стороны украинцев.

То, что канцлер Германии Олаф Шольц совершил на саммите, чтобы отменить угрозу вето Венгрии, войдет в историю как акт немецкого лидерства в интересах Европы. На этой неделе канцлер заслужил огромный искренний и заслуженный восторг в сердцах украинцев,

– сказал глава МИД Украины.

Министр вспомнил, как в прошлом мае он во время визита в Берлин проводил консультации по предоставлению Украине статуса кандидата в члены в ЕС. Однако тогда его призывы не были услышаны. Кулеба заявил, что в то время эксперты убеждали, чтобы ФРГ якобы не желает быть лидером. Глава МИД Украины поблагодарил немецкое руководство за изменение позиции в отношении нашего государства. Он назвал политическую ясность по поводу членства Украины в ЕС "лучшим рождественским подарком" от Германии.

Серые зоны в Европе больше невозможны. Или раскрасьте карту Европы в цвета ЕС, чтобы обеспечить безопасность и процветание для всех европейцев, или Путин разукрасит ее кровью и принесет больше страданий, нестабильности и разрушения,

– добавил министр.

Также он отметил, что Украина благодарна Германии за финансовую поддержку и военную помощь. Кулеба добавил, что он рад, что на этой неделе "мы все стали более безопасными и уверенными".

Что этому предшествовало