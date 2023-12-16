Важно, что сначала об этом написало издание Politico, а вскоре глава правительства ФРГ Шольц подтвердил, что такой инцидент действительно был. В эфире подкаста венгерского портала Mandiner это прокомментировал глава МИД Петер Сийярто, – информирует 24 Канал.
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"Кофепитие" Шольца и Орбана: что говорят в Будапеште
Глава внешнеполитического ведомства Венгрии не подтвердил, что Шольц выводил Виктора Орбана на кофе во время голосования за начало переговоров Евросоюза с Украиной.
В то же время он заявил, что сообщавшее об этом случае медиа Politico является якобы легкомысленным таблоидом, который даже упоминать не стоит.
Я рекомендую, чтобы в таких серьезных местах как этот подкаст такие легкомысленные таблоиды как Politico даже не упоминались,
– сказал Сийярто.
Кроме того, министр иностранных дел Венгрии считает, что решение о начале переговоров с Украиной якобы не будет иметь практического применения.
Это принципиальное решение, не имеющее практического значения. И когда страна в Европейском Союзе использует инструмент жесткого вето, его нужно выбирать тщательно.
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Украина начинает переговоры о вступлении в Евросоюз
- На голосовании Европейский совет 14 декабря принял решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Киев считает, что это историческое решение, поскольку за ним будут следовать реальные политические шаги.
- Украинская чиновник Ольга Стефанишина констатировала, что работа правительства по вступлению нашего государства в ЕС уже распланирована на 3 месяца. Она является вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.
- Пока формируются переговорные рамки и команды для переговоров. Планируется, что 18 декабря, в понедельник, начнется предметный диалог по плану действий.