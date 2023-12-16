Важно, что сначала об этом написало издание Politico, а вскоре глава правительства ФРГ Шольц подтвердил, что такой инцидент действительно был. В эфире подкаста венгерского портала Mandiner это прокомментировал глава МИД Петер Сийярто, – информирует 24 Канал.

К теме Идем пить кофе, – Шольц рассказал, куда пошел Орбан во время голосования по Украине

"Кофепитие" Шольца и Орбана: что говорят в Будапеште

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии не подтвердил, что Шольц выводил Виктора Орбана на кофе во время голосования за начало переговоров Евросоюза с Украиной.

В то же время он заявил, что сообщавшее об этом случае медиа Politico является якобы легкомысленным таблоидом, который даже упоминать не стоит.

Я рекомендую, чтобы в таких серьезных местах как этот подкаст такие легкомысленные таблоиды как Politico даже не упоминались,

– сказал Сийярто.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии считает, что решение о начале переговоров с Украиной якобы не будет иметь практического применения.

Это принципиальное решение, не имеющее практического значения. И когда страна в Европейском Союзе использует инструмент жесткого вето, его нужно выбирать тщательно.

Смотрите также Венгрия может жестко ветировать переговоры по вступлению Украины в ЕС: Сийярто назвал единственное условие

Украина начинает переговоры о вступлении в Евросоюз