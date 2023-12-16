Важливо, що спершу про це написало видання Politico, а згодом й глава уряду ФРН Шольц підтвердив, що такий інцидент справді був. В ефірі подкасту угорського порталу Mandiner це прокоментував голова МЗС Петер Сіярто, – інформує 24 Канал.

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Очільник зовнішньополітичного відомства Угорщини не підтвердив, що Шольц виводив Віктора Орбана на кавування під час голосування за початок перемовин Євросоюзу з Україною.

Водночас він заявив, що медіа Politico, яке повідомляло про цей випадок, є нібито легковажним таблоїдом, яке навіть згадувати не варто.

Я рекомендую, щоб у таких серйозних місцях, як цей подкаст, такі легковажні таблоїди як Politico навіть не згадувалися,

– сказав Сіярто.

Окрім того, міністр закордонних справ Угорщини вважає, що рішення про початок перемовин з Україною буцімто не матиме практичного застосування.

Це принципове рішення, яке не має практичного значення. І коли країна в Європейському Союзі використовує інструмент жорсткого вето, його потрібно обирати ретельно.

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