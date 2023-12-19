Украина и Великобритания уже в ближайшее время намерены подписать 10-летний пакт о безопасности. Об этом стало известно 19 декабря.

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Соглашение между Британией и Украиной

Согласно соглашению, Великобритания обяжется поддерживать наше государство в борьбе против России.

Документ также будет содержать послевоенные гарантии безопасности и планы защиты Украины после войны, которые должны сдерживать Россию, если она снова решится на повторное нападение. В частности, речь идет об усилении военной помощи и возобновлении санкций.

В издании The Telegraph отметили, что британские власти сообщили украинским коллегам, что в рамках запланированного меморандума Великобритания сосредоточится на укреплении морского потенциала Украины и предоставлении Киеву финансовой помощи.

Кроме того, оружие, которое будут поставлять в рамках соглашения, будут направлять на "обеспечение большей оперативной совместимости Вооруженных Сил Украины с силами НАТО".

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