Об этом 24 Канала рассказал эксперт издания Defence Express Иван Киричевский. Он убежден, что и Западу, и Украине следует готовиться как к худшим, так и к оптимистичным сценариям в 2024 году.

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Британия по-прежнему взаимодействовала с ВСУ

В течение 2020-2021 годов в Украине проходил целый цикл учений бригадного уровня с участием британских военных. Соответственно нельзя исключать, что эти учения уже тогда могли прорабатывать подобный сценарий.

Обратите внимание! Ранее накануне саммита НАТО в Вильнюсе бывший генеральный секретарь Североатлантического союза предположил, что некоторые страны при определенных могут согласиться направить в Украину войска в пределах гарантий безопасности, которые будут предоставлены Киеву до полноценного членства.

В частности, очень символичным сегодня можно считать, что в 2020 году украинские и британские десантники отрабатывали форсирование Днепра именно возле села Крынки, в районе которого ныне Силы обороны удерживают плацдарм.

"На 2024 год нам придется помнить весь спектр возможных вариантов: от того, что "нам хана" и нас спасают только британские десантники до того, что у Валерия Залужного могут быть сюрпризы, о которых утверждает немецкий Welt", – подчеркнул военный эксперт.

В то же время, такими учениями военное взаимодействие Украины и Британии не ограничивалось. Например, на 30-й День независимости Украины на военном параде в Киеве планировалось участие британских истребителей Eurofighter, которые должны были прилететь с натовских баз в Румынии.

По теме: еще один интересный факт давления Британии на Россию упомянул в своем интервью экс-посол Украины в этом государстве. Летом 2021 года военный корабль Соединенного Королевства прошел неподалеку от крымского побережья в направлении Грузии. Россия обещала обстрелять этот корабль, однако Британия сообщила, что никаких инцидентов в международно-признанных украинских водах не произошло.

Как Британия помогает Украине противостоять агрессору