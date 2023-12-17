С начала полномасштабного вторжения потери противника уже достигли 346 070 личного состава. Стоит добавить, что эта статистика потерь приблизительна, ведь подсчитать точное количество погибших и раненых захватчиков в условиях активных боевых действий очень сложно.
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Актуальные потери врага
С 24 февраля 2022 года потери России достигают:
- личного состава – около 346 070 (+1250) человек,
- танков – 5 739 (+19),
- боевых бронированных машин – 10 692 (+25),
- артиллерийских систем – 8137 (+37),
- РСЗО – 923 (+3),
- средств ПВО – 609 (+4),
- самолетов – 324 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6278 (+40),
- крылатых ракет – 1 610 (+1),
- кораблей /катеров – 22 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 766 (+56),
- специальной техники – 1194 (+4).
Потери России на 17 декабря 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Кроме того, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск также поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника.
Оперативная ситуация на фронте
- На фронте продолжаются ожесточенные бои. Согласно утреннему сведению Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений.
- Оккупанты не оставляют попыток атаковать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские защитники мужественно отбивают все атаки врага.
- Кроме того, враг активизировался и на Запорожском направлении. За прошедшие сутки Силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.
- На Херсонском направлении ВСУ и дальше удерживают занятые позиции на левобережье Днепра. На этом участке фронта украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.