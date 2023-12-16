Глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что оккупанты к определенным сакральным датам пытаются добиться успехов на фронте. Однако из-за проблем, которые есть у российской группировки на юге, это им не удается.

К теме Путин соврал о "сохраненных жизни": десантники России понесли большие потери на Херсонщине

Нужны "победы"

Теплинский из-за сложностей с личным составом на левом берегу Херсонщины вынужден прибегнуть к таким действиям.

Это одно из сложных решений, которое россияне привыкли принимать на Юге Украины,

– подчеркнула глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Очевидно, что оккупанты нуждаются в переформатировании своих подразделений по нескольким причинам:

из-за чрезвычайно расшатанного морально-психологического состояния личного состава;

из-за беспорядков в управлении;

из-за больших потерь.

Российские подразделения на южном направлении демотивированы, потому что они хотели закрепиться на втором железобетонном рубеже обороны и пережидать сложные погодные условия. В то же время военно-политическое руководство требует от них "побед".

Одной из сакральных дат было 14 декабря (в этот день Владимир Путина проводил пресс-конференцию – 24 Канал), к которой они должны были достичь определенных результатов. У них не получилось, пришлось провозглашать псевдорезультаты в информационном пространстве, что и делал российский диктатор,

– отметила Наталья Гуменюк.

Теперь россияне готовятся к очередному событию, к которому нужны "победы", – это предстоящие президентские выборы в России. Они состоятся 17 марта 2024 года.

Обратите внимание! В Генштабе рассказали, что генерал-полковник Теплинский "не пользуется авторитетом" среди российских военнослужащих. По словам его подчиненных, он "не заботится о жизни личного состава". В Генштабе считают, что это "достаточно обыденная и прозаичная ситуация" для российского командования.

Какая ситуация на левом берегу Днепра в Херсонской области