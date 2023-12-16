Глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что оккупанты к определенным сакральным датам пытаются добиться успехов на фронте. Однако из-за проблем, которые есть у российской группировки на юге, это им не удается.
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Нужны "победы"
Теплинский из-за сложностей с личным составом на левом берегу Херсонщины вынужден прибегнуть к таким действиям.
Это одно из сложных решений, которое россияне привыкли принимать на Юге Украины,
– подчеркнула глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины.
Очевидно, что оккупанты нуждаются в переформатировании своих подразделений по нескольким причинам:
- из-за чрезвычайно расшатанного морально-психологического состояния личного состава;
- из-за беспорядков в управлении;
- из-за больших потерь.
Российские подразделения на южном направлении демотивированы, потому что они хотели закрепиться на втором железобетонном рубеже обороны и пережидать сложные погодные условия. В то же время военно-политическое руководство требует от них "побед".
Одной из сакральных дат было 14 декабря (в этот день Владимир Путина проводил пресс-конференцию – 24 Канал), к которой они должны были достичь определенных результатов. У них не получилось, пришлось провозглашать псевдорезультаты в информационном пространстве, что и делал российский диктатор,
– отметила Наталья Гуменюк.
Теперь россияне готовятся к очередному событию, к которому нужны "победы", – это предстоящие президентские выборы в России. Они состоятся 17 марта 2024 года.
Какая ситуация на левом берегу Днепра в Херсонской области
- Украинские военные продолжают удерживать завоеванный плацдарм на левобережье Херсона. Поскольку оккупантам трудно смириться с тем, что ВСУ отбили у них позиции на этом участке фронта, они постоянно штурмуют украинские рубежи. Россияне несмотря ни на что пытались достичь хоть каких-то успехов к пресс-конференции Путина 14 декабря. Однако украинские силы не предоставили им такой возможности.
- Приоритетная задача для украинских защитников на левом берегу Днепра, прежде всего оттеснить врага, чтобы сделать невозможным артиллерийские обстрелы правобережья Херсонщины. А глобальная задача – выйти к Перекопскому перешейку и деоккупировать Крым.
- В то же время, стабильное присутствие украинских военных на левобережье Херсонской области очень нервирует россиян. Из-за ведения ВСУ результативной контрбатарейной борьбы, морально-психологическое состояние оккупантов значительно ухудшилось.