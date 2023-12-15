Российские жены и матери уже давно спрашивают одно и то же – когда отпустят с фронта их мужей. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, добавив, что вопрос так и не прозвучал в прямом эфире.

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Почему Путин боится этого вопроса

Все ждали ответа, когда солдаты, попавшие в армию еще в первую волну мобилизации, вернутся домой. Была надежда, что Путин скажет, что подумает над этим или даст указание минобороны, но такого не произошло. Даже на государственном телевидении никто не позволил Путину об этом спросить.

Он не решился обсуждать этот вопрос, но дал косвенный ответ. Его цинизм невероятный, ведь он сказал, что провели "успешную" мобилизацию и все мужчины "прекрасно" воюют, поэтому следующей мобилизации не будет,

– заметил Андрей Пионтковский.

Российский диктатор не может позволить себе ротацию, которую требуют жены военных. Для этого нужна новая мобилизация, а в сегодняшней ситуации, когда большинство вопросов было о том, когда закончится так называемое "сво", то мобилизацию проводить невозможно. Она провалится.

"Людей ловят, но массово призвать несколько сотен тысяч Путин не может. Это его пропагандистская ошибка. Ему не удастся избежать этого вопроса, потому что возмущение матерей только усилится", – подчеркнул российский публицист.

Почему не предусмотрели этот вопрос

Следует заметить, что российские жены и матери не требуют остановить войну, они только хотят, чтобы убивать украинцев отправили других мужчин. Интересно, что кремлевские пиарщики не учли этот момент.

"Конечно, что все пиарщики ошиблись и не только. Было ожидаемо, что Путин переложит ответственность на кого-то, например, с вопросом о мобилизации на минобороны. Но только представьте, как сильно он напуган, что побоялся поднять этот вопрос", – добавил Пионтковский.

Антивоенного движения в России нет, но есть сотни людей, брошенных в тюрьмы. Например, молодежь, которая выходила на единичные протесты, а затем оказалась за решеткой. Путин может справиться только с такими людьми.

Матери и жены – это его классический "глубинный народ", это "ватники". Они говорят, что все отлично, но пусть другие пойдут стрелять в украинцев,

– заметил Пионтковский.

Он добавил, что Путин по своей глупости несколько раз проговорился и назвал цифры о количестве военных, которые заходили на территорию Украины и сейчас там находятся. Через простые подсчеты журналисты подтвердили, что Путин фактически признал безвозвратные потери российских военных – 320 тысяч человек. Это та цифра, которую озвучивали в американской разведке и украинском Генштабе.

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