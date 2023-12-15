Во время "прямой линии с народом" Путин попытался объяснить своим избирателям выход ВСУ на левый берег Днепра Херсонской области. Диктатор заявил, что украинская армия там "несет большие потери" из-за проблем поставок, передает 24 Канал.

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Что происходит на левобережье Херсона

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что врагу трудно смириться с потерей позиций на левом берегу, поэтому он пытается их штурмовать. Ужесточение атак оккупантов Гуменюк также связала с желания угодить Путину.

Мы продолжаем удерживать позиции, враг пытается их штурмовать. У них очевидно было такое задание к прямой линии "вождя" сделать какую-то красоту, какую-то победу, какое-то убедительное событие для того, чтобы можно было отчитаться,

– рассказала полковник.

Ранее военная заявляла, что, несмотря на штурмы и попытки выбить ВСУ с занятых позиций, ни одна из них не была сдана врагу.

Также Гуменюк рассказала, что на том участке фронта россияне пытаются использовать авиацию и догнать те дни, когда погода не позволяла им применить управляемые авиабомбы. И сейчас эта бомбардировка усилилась. Противник продолжает давить и на гражданскую инфраструктуру. Не имея конкретных успехов на линии фронта, оккупанты прибегли к террору мирных жителей.

Россияне несут бешеные потери у Кринок

Британская разведка сообщила, что враг понес большие потери у Кринок на левобережной Херсонской области, где ВСУ сформировали плацдарм для дальнейшего освобождения территории. Эксперты говорят, что в начале декабря 2023 года новосформированная 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия во время боевого дебюта в Херсонской области испытала чрезвычайно больших потерь и не смогла добиться поставленных задач. Вероятно, это произошло из-за отсутствия поддержки авиации, артиллерии и неопытности солдат, считают в минобороны Британии.

Также известно, что 21 ноября украинцы уничтожили целую российскую штурмовую группу под Крынками.

Обратите внимание! 17 ноября Генштаб подтвердил, что украинским военным удалось выбить оккупантов с занятых ими позиций на левом берегу Днепра и закрепиться там.