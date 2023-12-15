Під час "прямої лінії з народом" Путін спробував пояснити своїм виборцям вихід ЗСУ на лівий берег Дніпра на Херсонщині. Диктатор заявив, що українська армія там "зазнає великих втрат" через проблеми постачань, передає 24 Канал.

Дивіться також Плацдарм розширюється: які можливості мають ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Що відбувається на лівобережжі Херсонщини

Очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що ворогові важко змиритися із втратою позицій на лівому березі, тому він намагається їх штурмувати. Посилення атак окупантів Гуменюк також пов'язала з бажання вгодити Путіну.

Ми продовжуємо утримувати позиції, ворог намагається їх штурмувати. У них вочевидь було таке завдання до прямої лінії "вождя" зробити якусь красу, якусь перемогу, якусь переконливу подію для того, щоб можна було відзвітувати,

– розповіла полковник.

Раніше військова заявляла, що попри штурми і спроби вибити ЗСУ із зайнятих позицій, жодна з них не була здана ворогові.

Також Гуменюк розповіла, що на тій ділянці фронту росіяни намагаються використовувати авіацію і наздогнати ті дні, коли погода їм не дозволяла застосувати керовані авіабомби. І зараз це бомбардування посилилось. Противник продовжує тиснути і на цивільну інфраструктуру. Не маючи конкретних успіхів на лінії фронту, окупанти вдалися до терору мирних мешканців.

Росіяни зазнають шалених втрат біля Кринок

Британська розвідка повідомила, що ворог зазнав великих втрат біля Кринок на лівобережній Херсонщині, де ЗСУ сформували плацдарм для подальшого звільнення території. Експерти кажуть, що на початку грудня 2023 року новосформована 104-та гвардійська повітряно-десантна дивізія під час бойового дебюту в Херсонській області зазнала надзвичайно великих втрат і не змогла досягти поставлених завдань. Ймовірно, це сталося через брак підтримки авіації, артилерії і недосвідченість солдатів, вважають у міноборони Британії.

Також відомо, що 21 листопада українці знищили цілу російську штурмову групу під Кринками.

Зверніть увагу! 17 листопада Генштаб підтвердив, що українським військовим вдалося вибити окупантів з зайнятих ними позицій на лівому березі Дніпра та закріпитися там.