Російський диктатор якось намагався пояснити те, що українській військові вже зайшли на лівий берег Дніпра у Херсонській області. Після заяви Суровікіна про "непрості рішення" щодо виходу з Херсона, Путін вирішив заявити про "збереження життів".

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Що сказав Путін про ситуацію на лівому березі Херсонщини

Російський диктатор цинічно заявив, що нібито російські окупанти не просто втекли з частини лівобережної Херсонщини під атаками ЗСУ, а зробили це заради "збереження життів".

До речі, на фоні колосальних втрат ворога в особовому складі ця заява звучить доволі абсурдно. Адже тільки станом на ранок 14 грудня Росія за минулу добу втратила на фронті 1300 одиниць особового складу, за майже 2 роки війни – 342 800 солдатів.

ЗСУ зосередили удари артилерією на дуже вузькій ділянці берега. Для того, щоб зберегти життя хлопців, було ухвалено рішення відійти на кілька метрів, туди зайшли українські війська,

– заявив Путін.

За його словами, українські військові в Кринках Херсонської здійснили спробу "прорватися на лівий берег Дніпра та забезпечити рух у напрямку Криму". Путін переконує, що нібито там плацдарм ЗСУ становить 1200 метрів завдовжки та 300 метрів завширшки. За його словами, буцімто елітні українські війська зазнають там "великих втрат через проблеми із постачанням через Дніпро".

Довідка. Українські втрати в рази менші за російські. Буквально нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що тільки на Сході України втрати росіян у 8 разів більші, аніж втрати Сил оборони.

Своєю чергою Путін далі продовжує говорити, що нібито він наказав військовим "не поспішати їх (ЗСУ – 24 Канал) звідти видавлювати". За словами диктатора, нібито росіяни "поступово будуть плацдарм ліквідовувати".

Хоча Наталія Гуменюк вранці 14 грудня розповідала, що попри ворожі штурми, жодної позиції на лівобережжі Херсонщини Збройні Сили України росіянам не здали.

Британська розвідка заявила про шалені втрати Росії біля села Кринки на Херсонщині

Розвідка Великої Британії повідомила 14 грудня, що на початку грудня 2023 року новосформована 104-а гвардійська повітряно-десантна дивізія повітряно-десантних військ Росії (ВДВ) з високою ймовірністю:

зазнала надзвичайно великих втрат ;

; не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту в Херсонській області.

Операція відбулася після приєднання дивізії до Дніпровського угруповання російських військ і спроби вибити український плацдарм біля села Кринки на східному березі Дніпра,

– пояснили розвідники.

За їхніми даними, ворожа повітряно-десантна дивізія отримала погану підтримку авіацією й артилерією, а багато військовослужбовців, ймовірно, були недосвідченими.

Британські аналітики пояснили, що після цього російські військові блогери почали закликати командувача Дніпровської групи військ генерал-полковника Міхаїла Теплінського піти у відставку. Це, зі свого боку, стало ударом по репутації останнього, як одного з найздібніших російських польових командирів на війні.