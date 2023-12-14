Російський диктор відповів на питання про війну в Україні. Зокрема, пропагандисти цинічно питали Путін про "цілі" та "завдання" війни, пише 24 Канал.

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Путін зробив цинічну заяву про війну в Україні

Російський диктатор відповів на питання, коли буде мир.

Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей, вони не змінюються,

– цинічно заявив російський диктатор.

Владімір Путін традиційно говорив головні тези російської пропаганди, які озвучує постійно. Окрім того, диктатор сказав, що нібито Україна "не хоче домовлятися". Саме тому нібито Кремль змушений "вживати інших військових заходів".

Путін традиційно сипав погрозами, мовляв, Захід може припинити постачання зброї в Україну. Також диктатор побідкався, що ЗСУ таки отримує зброю від партнерів.

Путін виступає на пресконференції: коротко