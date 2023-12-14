Очікується, що пресконференція триватиме щонайменше годину. Що говорив Путін на "прямій лінії" та які цинічні заяви пролунали – передає 24 Канал.

До теми Розмова свого ідеального "я" із реальним: про що Путін говоритиме на пресконференції

Головні тези Путіна

Путін вихвалявся економікою

Російський президент об 11:10 почав велику пресконференцію та почав спілкування з журналістами. У першу чергу Путін почав вихвалятися "російською економікою" та "стійкою фінансовою системою". Також він додав, що нібито скорочується "державний борг".

Путін також почав вихвалятися, мовляв, падає рівень безробіття. Враховуючи, що російське населення постійно мобілізують й відправляють на так звану "спецоперацію", то й не дивно.

Окрім того, російський президент назвав головним завданням зміцнення суверенітету Росії, безпеки на кордонах, забезпечення прав та свобод громадян.

Цинічні заяви про війну в Україні

Після вихвалянь у Путіна поцікавилися, коли закінчиться так звана "спецоперація". На що російський президент видав традиційний спіч про "денацифікацію" та "демілітаризацію".

Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей. Вони не змінюються – це денацифікація України, демілітаризація, її нейтральний статус,

– заявив Путін.

Російський президент почав розповідати фантазії, мовляв, Україна була готова "ухвалити якісь законопроєкти" щодо "денацифікації". Ба більше, він заявив, що відповідні домовленності нібито були досягнуті у Стамбулі.

Говорячи про демілітаризацію, Путін почав бідкатися на те, що Захід продовжує підтримувати Україну. Втім, він цинічно заявив, що нібито "халява скоро може закінчитися".

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