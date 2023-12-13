Утім, очільнику Кремля краще цього не робити. Словоблуддя неабияк втомило росіян і не допоможе заохотити голосувальників. Такими думками з 24 Каналом поділився російський політолог та опозиціонер Аббас Галлямов.

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Навіть прихильники путінського режиму чекають якихось дій, бо за часи правління чули лише розмови. Водночас Путіну важливо переконувати не лише людей, а й самого себе, у тому, що він все робить правильно.

У нього всередині метушаться сумніви, він їх давить. Пресконференція чи публічні діалоги направлені не тільки на аудиторію, це також розмова свого ідеального "я" із реальним,

– зауважив російський політолог.

Владімір Путін може відсунути тему "СВО" у "глухий закуток", оскільки немає чим похизуватися. Припустимо, кремлівський очільник зосередить увагу на темах, пов'язаних із життям в Росії.

Що росіяни хочуть запитати у Путіна

Кілька тижнів тому російська дослідницька організація "Левада-Центр" провела опитування й дізналася, що росіяни запитали б у Путіна на "прямій лінії" 14 грудня. Лідирувала тема "СВО", понад 21% респондентів хочуть запитати у Путіна про її завершення та результати. Лише 8% турбують проблеми економіки, добробуту, ЖКГ та зарплат.

Зауважте! 8 грудня російський очільник Владімір Путін оголосив, що знову планує балотуватися на президентських "виборах" в Росії 2024 року.

Однак таке дослідження не стали публікувати на офіційних ресурсах Росії. Там навпаки посилаються, що російський народ, насамперед, турбують питання пенсій, комфорту життя та забезпечень від держави.

Вони явно перебирають порядок й намагаються зобразити, що тема "СВО" людям не цікава, а їх, навпаки, цікавить власне життя. Початковий задум на пресконференції такий: говорити про життя країни, а "СВО" всього лише один з аспектів існування держави,

– наголосив Аббас Галлямов.

У Росії дискусії щодо "СВО"

Російський опозиціонер підкреслив, що в оточенні Путіна точаться суперечки щодо згадок про "СВО" під час пресконференції:

одні хочуть зовсім не висвітлювати війну в Україні;

інші навпаки вважають, що це тема "номер один", а все, що заважає так званій "спецоперації", повинно бути викинутим на смітник.

Також відбувається боротьба всередині Путіна – суперечка між раціональним та емоційним.



З раціонального боку, російському президенту політологи розповідають, що люди втомилися від "СВО" й тим більше немає жодних успіхів, тому не варто підіймати тему на порядок денний.

"Чухати язик" про демілітаризацію та денацифікацію – не спрацює, це викличе обурення. Люди чекають конкретики, а не пустих балачок. Він слухає політологів і погоджується з цим,

– зазначив Галлямов.

З емоційного боку, російський президент ненавидить Україну та її керівництво. Владімір Путін гадає, що не може зрадити російських солдатів, які проливають кров на фронті та відсунути "СВО" на периферію, за порадою політтехнологів.

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