Впрочем, главе Кремля лучше этого не делать. Словоблудие изрядно утомило россиян и не поможет поощрить голосователей. Такими мыслями с 24 Каналом поделился российский политолог и оппозиционер Аббас Галлямов.

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Даже сторонники путинского режима ждут каких-то действий, потому что за время правления слышали только разговоры. В то же время Путину важно убеждать не только людей, но самого себя, в том, что он все делает правильно.

У него внутри суетятся сомнения, он их давит. Пресс-конференция или публичные диалоги направлены не только на аудиторию, это также разговор своего идеального "я" с реальным,

– заметил российский политолог.

Владимир Путин может отодвинуть тему "СВО" в "глухой уголок", поскольку нечем похвастаться. Предположим, кремлевский глава сосредоточит внимание на темах, связанных с жизнью в России.

Что россияне хотят спросить у Путина

Несколько недель назад российская исследовательская организация "Левада-Центр" провела опрос и узнала, что россияне спросили бы у Путина на "прямой линии" 14 декабря. Лидировала тема "СВО", более 21% респондентов хотят спросить у Путина о ее завершениях и результатах. Только 8% беспокоят проблемы экономики, благосостояния, ЖКХ и зарплаты.

Заметьте! 8 декабря российский руководитель Владимир Путин объявил, что снова планирует баллотироваться на президентских "выборах" в России в 2024 году.

Однако такие исследования не стали публиковать на официальных ресурсах России. Там наоборот ссылаются, что российский народ, прежде всего, беспокоят вопросы пенсий, комфорта жизни и обеспечений от государства.

Они явно перебирают повестку и пытаются изобразить, что тема "СВО" людям не интересна, а их, наоборот, интересует собственная жизнь. Первоначальный замысел на пресс-конференции таков: говорить о жизни страны, а "СВО" всего лишь один из аспектов существования государства,

– подчеркнул Аббас Галлямов.

В России дискуссии по "СВО"

Российский оппозиционер подчеркнул, что в окружении Путина ведутся споры по поводу упоминаний о "СВО" во время пресс-конференции:

одни хотят совсем не освещать войну в Украине;

другие наоборот считают, что это тема "номер один", а все, что мешает так называемой "спецоперации", должно быть выброшено на помойку.

Также происходит борьба внутри Путина – спор между рациональным и эмоциональным.



С рациональной стороны, российскому президенту политологи рассказывают, что люди устали от "СВО" и тем более нет никаких успехов в Украине, поэтому не стоит поднимать тему на повестку дня.

"Чесать язык" о демилитаризации и денацификации – не сработает, это вызовет возмущение. Люди ждут конкретики, а не пустых разговоров,

– отметил Галлямов.

С эмоциональной стороны российский президент ненавидит Украину и ее руководство. Владимир Путин считает, что не может предать российских солдат, проливающих кровь на фронте и отодвинуть "СВО" на периферию, по совету политтехнологов.

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