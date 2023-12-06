Очевидно, что Путин не скажет ничего нового. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен.
Читайте также Путин прибыл в ОАЭ, а затем поедет в Саудовскую Аравию: война в Украине – одна из тем визита
Очередной бред от Путина
Борис Тизенгаузен отметил, что даже если во время "прямой линии" прозвучит вопрос о войне против Украины, ответ Путина будет банальным. Он скажет лишь, что боевые действия закончатся, когда якобы "Россия выполнит все цели" или "победит". В общем диктатор будет продвигать различные нелепые тезисы.
Он будет рассказывать о "величии" России, читать с бумажки, как растут показатели, что они всех якобы "победили". Это будет иллюзия того, что Путину якобы не все равно на мнение россиян, что он с ними иногда советуется. В общем это будет жалкое зрелище,
– предположил он.
Тизенгаузен о "прямой линии" с Путиным: смотрите видео
Наказание пророссийских политиков
Политтехнолог убежден, что для ослабления Путина страны-партнеры Украины должны наказывать пророссийских политиков. Для этого у западных лидеров есть необходимые механизмы.
Я считаю, что если в Европе есть какой-то пророссийский политик, блокирующий санкции против России, блокирующий помощь Украине, который говорит, что Украина недостойна быть в Евросоюзе, то есть инструменты для его наказания. Пусть он выходит из организации, если ему что-то не нравится,
– добавил Тизенгаузен.
Владимир Путин: последние новости
- Путин 6 декабря прибыл в Абу-Даби и встретился с президентом ОАЭ – шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль-Нахайяном. Глава Кремля заявил, что отношения стран находятся на беспрецедентно высоком уровне. Впоследствии диктатор планирует визит в Саудовскую Аравию, где будет личная встреча с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.
- Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Владимира Путина пригласят на саммит G20 в 2024 году. Он добавил, что диктатор в случае приезда будет иметь дело с последствиями ордера на арест Международного уголовного суда. Ведь Бразилия подписала Римский устав. Примечательно, что еще в сентябре Лула да Силва уверял, что Путина не арестуют.
- Мир поразило, что Владимир Путин вошел в рейтинг "Человек года" по версии издания TIME. К счастью, военный преступник все-таки не получил эту награду. Звание "Человек года-2023" получила американская певица Тейлор Свифт.