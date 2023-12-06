Очевидно, что Путин не скажет ничего нового. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Очередной бред от Путина

Борис Тизенгаузен отметил, что даже если во время "прямой линии" прозвучит вопрос о войне против Украины, ответ Путина будет банальным. Он скажет лишь, что боевые действия закончатся, когда якобы "Россия выполнит все цели" или "победит". В общем диктатор будет продвигать различные нелепые тезисы.

Он будет рассказывать о "величии" России, читать с бумажки, как растут показатели, что они всех якобы "победили". Это будет иллюзия того, что Путину якобы не все равно на мнение россиян, что он с ними иногда советуется. В общем это будет жалкое зрелище,

– предположил он.

Тизенгаузен о "прямой линии" с Путиным: смотрите видео

Наказание пророссийских политиков

Политтехнолог убежден, что для ослабления Путина страны-партнеры Украины должны наказывать пророссийских политиков. Для этого у западных лидеров есть необходимые механизмы.

Я считаю, что если в Европе есть какой-то пророссийский политик, блокирующий санкции против России, блокирующий помощь Украине, который говорит, что Украина недостойна быть в Евросоюзе, то есть инструменты для его наказания. Пусть он выходит из организации, если ему что-то не нравится,

– добавил Тизенгаузен.

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