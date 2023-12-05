Путин также планирует встретиться с саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. Политики также хотят провести совместные переговоры.

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Помощник российского диктатора Юрий Ушаков рассказал, что сначала Путин проведет "рабочий визит" в Объединенные Арабские Эмираты, где сейчас проходит глобальный климатический саммит COP28. В частности, российский президент должен приехать в Дубай.

Я надеюсь, что это будут очень полезные переговоры, которые мы считаем чрезвычайно важными.

– добавил Ушаков.

Далее, по словам Ушакова, Путин должен улететь на переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Скорее всего, они будут проходить в саудовской столице Эр-Рияде.

Журналисты издания Politico добавили, что Путин рискует быть арестованным во многих странах мира из-за ордера по военным преступлениям, который на него выдали весной 2023 года. Однако ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не ратифицировали основополагающий Римский договор МКС, устанавливающий юрисдикцию суда.

В СМИ также напомнили, что в последние месяцы Саудовская Аравия пыталась позиционировать себя как посредника в продолжительной войне Путина против Украины. В частности наследный принц бин Салман неоднократно проводил переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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