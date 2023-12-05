Путін також планує зустрітися з саудівським наслідним принцом Мухаммедом ібн Салманом. Політики також хочуть провести спільні переговори.

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Путін зібрався в ОАЕ і Саудівську Аравію

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів, що спочатку Путін проведе "робочий візит" в Об'єднані Арабські Емірати, де зараз проходить глобальний кліматичний саміт COP28. Зокрема, російський президент має приїхати в Дубаї.

Я сподіваюся, що це будуть дуже корисні переговори, які ми вважаємо надзвичайно важливими,

– додав Ушаков.

Далі, за словами Ушакова, Путін має полетіти на переговори з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом. Скоріш за все вони відбуватимуться у саудівській столиці Ер-Ріяді.

Журналісти видання Politico додали, що Путін ризикує бути заарештованим у багатьох країнах світу через ордер щодо воєнних злочинів, який на нього видали навесні 2023 року. Однак ні Саудівська Аравія, ні ОАЕ не ратифікували основоположний Римський договір МКС, який встановлює юрисдикцію суду.

У медіа також нагадали, що останніми місяцями Саудівська Аравія намагалася позиціонувати себе як посередника у тяглій війні Путіна проти України. Зокрема, наслідний принц бін Салман неодноразово проводив переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

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