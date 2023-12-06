Очевидно, що Путін не скаже зовсім нічого нового. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Чергова маячня від Путіна
Борис Тизенгаузен зазначив, що навіть якщо під час "прямої лінії" прозвучить питання про війну проти України, відповідь Путіна буде банальною. Він скаже лише, що бойові дії закінчаться, коли нібито "Росія виконає всі цілі" або "переможе". Загалом диктатор буде просувати різні безглузді тези.
Він буде розповідати про "велич" Росії, читати з папірця, як ростуть показники, що вони всіх нібито "перемогли". Це буде ілюзія того, що Путіну буцімто не все одно на думку росіян, що він з ними іноді радиться. Загалом це буде жалюгідне видовище,
– припустив він.
Тизенгаузен про "пряму лінію" з Путіним: дивіться відео
Покарання проросійських політиків
Політтехнолог переконаний, що для послаблення Путіна країни-партнери України повинні карати проросійських політиків. Для цього у західних лідерів є необхідні механізми.
Я вважаю, що якщо у Європі є якийсь проросійський політик, який блокує санкції проти Росії, блокує допомогу Україні, говорить, що Україна недостойна бути в Євросоюзі, то є інструменти для його покарання. Нехай він виходить з організації, якщо йому щось не подобається,
– додав Тизенгаузен.
Владімір Путін: останні новини
- Путін 6 грудня прибув в Абу-Дабі та зустрівся із президентом ОАЕ – шейхом Мохаммедом бін Заїдом Аль-Нахайяном. Очільник Кремля заявив, що відносини країн перебувають на безпрецедентно високому рівні. Згодом диктатор планує візит до Саудівської Аравії, де матиме особисту зустріч із наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом.
- Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що Владіміра Путіна запросять на саміт G20 у 2024 році. Він додав, що диктатор у разі приїзду буде мати справу з наслідками ордера на арешт Міжнародного кримінального суду. Адже Бразилія підписала Римський статут. Цікаво, що ще у вересні Лула да Сілва запевняв, що Путіна не заарештують.
- Світ вразило, що Владімір Путін увійшов до рейтингу "Людиною року" за версією видання TIME. На щастя, воєнний злочинець все-таки не отримав цю нагороду. Звання "Людина року-2023" отримала американська співачка Тейлор Свіфт.