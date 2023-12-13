Про це заявила розвідка США у доповіді Конгресу. Такої ж думки дотримуються й аналітики Інституту вивчення війни.

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Росія наступає на Сході, щоб послабити підтримку України

В ISW повідомили, що днями розвідка США оцінила наступальні операції росіян на Соді України. Розвідники дійшли до висновку, що такі дії спрямовані на послаблення підтримки України Заходом, а не на досягнення будь-яких оперативних цілей. Втім, такі рішення Росії призвели лише до великих втрат і не мали жодного успіху на полі бою. В ISW наголосили, що мають таку ж позицію, як і в розвідці США.

Так, речник Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон заявила, що Росія на Авдіївському напрямку втратила понад 13 тисяч особового складу та близько 220 бойових машин. Вона також додала, що, ймовірно, окупанти припускають, що "глухий кут" на полі бою вплине на підтримку України й послабить її.

Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що, попри постійну нестачу військових, боєприпасів, техніки та обладнання, росіяни почали наступальні операції на кількох ділянках фронту на Сході. В ISW додали, що ймовірно, наступаючи під час складних погодних умов, окупанти намагаються перехопити ініціативу на фронті. Втім, це також може бути й частиною інформаційної операції Кремля.

Рішення російського військового командування розпочати наступальні дії восени 2023 року, можливо, було реакцією на коливання у питанні підтримки Заходом України. Кремль організовує тривалі інформаційні операції, спрямовані на стримування західної допомоги Україні у сфері безпеки. Ймовірно, російське командування визначило, що такі інформаційні операції приносять більше успіхів, а військові зусилля Росії перехопити ініціативу можуть спровокувати подальші дебати Заходу щодо допомоги Україна,

– припускають в ISW.

Експерти також наголосили, що оцінка розвідки США про те, що поточні російські наступальні операції не мають безпосередньої оперативної військової мети, цілком правдоподібна. Всі дії окупантів, на думку Інституту вивчення війни, мають політичні цілі щодо послаблення підтримки України.

Російська армія спустошена

Американська розвідка заявила, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 87% своєї армії. Зокрема, мовиться про загальну чисельність довоєнних сухопутних військ дійсної служби та дві третини танків, які перебувають на їхньому озброєнні:

315 000 особового складу з 360 000 осіб,

2 200 з 3 500 танків,

4 400 з 13 600 бойових машин піхоти та бронетранспортерів.

В Інституті вивчення війни додали, що Росія доклала чимало зусиль, аби компенсувати втрати. Зокрема, станом на вересень 2023 року російська армія мала близько 420 тисяч військових, які базуються на окупованих територіях.