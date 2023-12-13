Об этом заявила разведка США в докладе Конгресса. Такого же мнения придерживаются и аналитики Института изучения войны.

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Россия наступает на Востоке, чтобы ослабить поддержку Украины

В ISW сообщили, что на днях разведка США оценила наступательные операции россиян на Соде Украины. Разведчики пришли к выводу, что такие действия направлены на ослабление поддержки Украины Западом, а не на достижение каких-либо оперативных целей. Впрочем, такие решения России привели лишь к большим потерям и не имели никакого успеха на поле боя. В ISW подчеркнули, что имеют такую же позицию, как и в разведке США.

Так, представитель Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон заявила, что Россия на Авдеевском направлении потеряла более 13 тысяч личного состава и около 220 боевых машин. Она также добавила, что, вероятно, оккупанты предполагают, что "тупик" на поле боя повлияет на поддержку Украины и ослабит ее.

Аналитики Института изучения войны отметили, что несмотря на постоянную нехватку военных, боеприпасов, техники и оборудования, россияне начали наступательные операции на нескольких участках фронта на Востоке. В ISW добавили, что, вероятно, наступая во время сложных погодных условий, оккупанты пытаются перехватить инициативу на фронте. Впрочем, это также может быть частью информационной операции Кремля.

Решение российского военного командования приступить к наступательным действиям осенью 2023 года, возможно, было реакцией на колебания в вопросе поддержки Западом Украины. Кремль организует продолжительные информационные операции, направленные на сдерживание западной помощи Украине в сфере безопасности. Вероятно, российское командование определило, что такие информационные операции приносят больше успехов, а военные усилия России перехватить инициативу могут спровоцировать дальнейшие дебаты Запада по помощи Украины.

– предполагают в ISW.

Эксперты также подчеркнули, что оценка разведки США о том, что текущие российские наступательные операции не имеют непосредственной оперативной военной цели, вполне правдоподобна. Все действия оккупантов, по мнению Института изучения войны, имеют политические цели по ослаблению поддержки Украины.

Российская армия опустошена

Американская разведка заявила, что с самого начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 87% своей армии. В частности, говорится об общей численности довоенных сухопутных войск действительной службы и двух третях находящихся на их вооружении танков:

315 000 личного состава из 360 000 человек,

2 200 из 3 500 танков,

4400 из 13600 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

В Институте изучения войны добавили, что Россия приложила немало усилий, чтобы компенсировать потери. В частности, на сентябрь 2023 года российская армия имела около 420 тысяч военных, которые базируются на оккупированных территориях.