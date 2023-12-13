Американская разведка подсчитала потери войска в Кремле среди личного состава, находившегося на службе до полномасштабного вторжения.

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В американской разведке подсчитали потери русской армии

В рассекреченной разведывательной оценке сообщается, что с 24 февраля 2022 года российские войска потеряли 87% от общей численности своих довоенных сухопутных войск действительной службы и две трети находящихся на их вооружении танков.

В общем, согласно данным американской разведки, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

315 000 личного состава из 360 000 человек,

2 200 из 3 500 танков,

4400 из 13600 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Как сообщается, на конец ноября 2023 года сухопутные войска страны-агрессора потеряли более четверти своих запасов военной техники, которые существовали до февраля 2022 года, что снижает сложность и масштаб российских наступательных операций в Украине.

Как Кремль пытается компенсировать потери

В Институте изучения войны отметили, что российское руководство приложило много усилий для компенсации потерь в живой силе. В сентябре 2023 года украинская разведка сообщила, что у российских войск 420 000 военнослужащих на оккупированной территории Украины.

Американская разведка отметила, что частичная мобилизация в России началась в сентябре 2022 года и враг, вероятно, компенсировал российские потери. Однако новые российские военнослужащие, скорее всего, имеют более низкие боевые возможности, чем те, которых они заменили.

Российское военное командование также предпринимает долгосрочные усилия по реструктуризации и расширению для формирования стратегических резервов и подготовки к потенциальной будущей широкомасштабной войне с применением обычных вооружений против НАТО, хотя краткосрочные и среднесрочные потребности в рабочей силе в Украине, вероятно, подрывают эти усилия,

– отметили в Институте изучения войны.

Аналитики добавили, что Россия постепенно мобилизует свою оборонно-промышленную базу для решения проблем материальных потерь в Украине и поддержки длительных военных действий. Однако пока нет никаких признаков того, что Кремль добился значительного прогресса в компенсации потерь бронетехники в Украине.

Потери врага