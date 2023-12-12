Об этом идет речь в рассекреченном отчете разведки США, пишут журналисты. В статистике потерь врага указаны как ликвидированные, так и раненые российские захватчики.

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Более 300 тысяч утраченных бойцов

Согласно рассекреченному отчету, враг потерял за почти два года великой войны 315 тысяч своих бойцов. Речь как о ликвидированных, так и тех, кому удалось пополнить ряды "трехсотых". Это еще не всё. Изданию источники в разведке сообщили, что потери России в личном составе и бронетехнике отбросили военную модернизацию Кремля на 18 лет назад.

Обратим внимание на колоссальные потери врага под Авдеевкой. С начала активного наступления так называемой "второй армии мира" в начале октября враг там потерял 13 тысяч бойцов. Об этом пишет CNN, ссылаясь на спикера Совета национальной безопасности Эдриенна Уотсона.

Также оккупанты лишились немалого количества техники. Так, с октября на Авдеевском направлении в металлолом превратили более 220 боевых машин. Это количество сравнимо с шестью маневровыми батальонами.

Россия, похоже, считает, что военный тупик в течение зимы исчерпает поддержку Запада для Украины и в результате даст ей преимущество, несмотря на потери и постоянную нехватку обученного персонала, боеприпасов и оборудования,

– предполагает Уотсон.

Что говорят о потерях врага в Генштабе