"Трехсотых" захватчиков перевозят поездами. Агенты "Атеш" показали, какая ситуация в главном военном госпитале российской столицы. Интересно, что мест в палатах на всех не хватает, поэтому размещают даже в столовой.
Кстати говоря На Востоке потери России в 8 раз выше потерь Сил обороны, – Сырский
Не признают лицами с инвалидностью и отправляют обратно на фронт
Один из внутренних источников "Атеш" рассказал, что в главном госпитале Москвы наблюдаются проблемы. Медучреждение переполнено российскими военными.
Где расположен главный военный госпиталь Москвы: смотрите карту
Часть оккупантов вынуждены находиться в коридорах и даже столовой. Ведь мест для размещения раненых в палатах уже не хватает.
Ситуация настолько критична, что отказывают в приеме новых пациентов, возвращая их на фронт без признания лицами с инвалидностью. К тому же выплаты за ранения оказываются несвоевременными или вообще не предоставляются,
– отметили в "Атеш".
Добавили, что по последним данным, "трехсотых" продолжают доставлять в госпиталь поездами. Кстати, объем перевозок настолько велик, что при выгрузке носилки с ранеными заполняют весь перрон создавая страшное зрелище.
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Главный военный госпиталь Москвы переполнен ранеными оккупантами: смотрите видео
Россия потеряла уже более 340 тысяч военных
- Заметим, что по состоянию на утро 12 декабря количество ликвидированных российских захватчиков уже превысило 340 тысяч. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 800 оккупантов.
- Кстати, российские резервисты уже снимают шлемы и бронежилеты из раненых и убитых "собратьев".