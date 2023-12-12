За 12 декабря оккупанты потеряли несколько сотен личного состава под Авдеевкой, но не останавливаются. Об этом сказал спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления в эфире телемарафона.

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Оккупантам плевать на своих же раненых

Они продолжают подтягивать резервы, но фиксируют случаи, когда для восполнения потерь прибывает неэкипированный личный состав. Он вынужден снимать шлемы и бронежилеты с раненых и мертвых, которые шли впереди этих резервов,

– говорит Штупун.

Какие потери у россиян: данные на 11 декабря

Массированные наступательные действия россиян при поддержке бронетехники проходят как на Авдеевском, так и на Марьинском направлениях. Враг активно применяет авиацию и сбрасывает КАБы – за сутки было 15 авиаударов.

Отражены 36 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, Тоненького и в районе Первомайского и Невельского. 12 атак отражены в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

Россияне пытаются наступать на севере и юге Авдеевки – они идут колоннами бронетехники, где есть танки, БМП и БТР. За 10 декабря Силы обороны полностью уничтожили 11 танков и 15 бронемашин.

Однако, как отмечает Штупун, оккупанты бросают в бой не только старую расконсервированную технику, но и новую.

Раньше мы писали о том, как Сырский оценивает потери россиян, читайте об этом здесь.

