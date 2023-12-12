За 12 грудня окупанти втратили кілька сотень особового складу під Авдіївкою, але не зупиняються.

Про це сказав речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку в ефірі телемарафону.

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Окупантам плювати на своїх же поранених

Вони продовжують підтягувати резерви, але фіксують випадки, коли для поповнення втрат прибуває неекіпірований особовий склад. Він змушений знімати шоломи та бронежилети з поранених і мертвих, які йшли попереду цих резервів,

– каже Штупун.

Які втрати в росіян: дані на 11 грудня

Масовані наступальні дії росіян за підтримки бронетехніки відбуваються як на Авдіївському, так і на Мар'їнському напрямках. Ворог активно застосовує авіацію та скидає КАБи – за добу було 15 авіаударів.

Відбито 36 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєвєрного, Тоненького і в районі Первомайського та Невельського. 12 атак відбито в районах Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

Росіяни намагаються наступати на півночі та півдні Авдіївки – вони ідуть колонами бронетехніки, де є танки, БМП і БТР. За 10 грудня Сили оборони повністю знищили 11 танків і 15 бронемашин.

Проте, як зазначає Штупун, окупанти кидають у бій не тільки стару розконсервовану техніку, а й нову.

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