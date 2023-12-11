По результатам заседания Совета МИД ЕС Боррель подчеркнул, что сейчас Украине необходима помощь со стороны союзников. Об этом с пресс-конференции сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Раньше мы писали о том, что в ЕС понимают: сейчас не время ссориться.

Смотрите также Нацменьшинства Закарпатья просят Орбана и Фицо поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Второй фронт для Украины

Жозеп Боррель прокомментировал ход событий на фронте. По его словам, Россия перегруппировывает войска, мобилизует больше солдат, а также пополняет запасы военной техники. Главный европейский дипломат говорит, что в таких условиях ЕС должен поддержать Украину.

Кроме того, в условиях полномасштабной войны Киеву удалось провести необходимые реформы для открытия переговоров по вступлению. Боррель это назвал "вторым фронтом" для Украины.

Украинцы воюют на поле боя, и украинцы много работают, чтобы продолжать реформы, чтобы добиться результатов и продолжать путь Европейского Союза,

– сказал верховный дипломат.

Не тот момент, чтобы ослаблять поддержку

Жозеп Боррель заявил, что в преддверии зимы и президентских выборов в России Путин пытается создать "новый импульс" в войне в Украине. Дипломат говорит, что россияне снова начали массово атаковать Киев ракетами.

"Минувшей ночью Россия осуществила первый удар баллистическими ракетами по Киеву за более чем два месяца. Они продолжают целиться в гражданское население, инфраструктуру, экспортную инфраструктуру, и мы должны сделать все, чтобы избежать победы России", – сказал Боррель.

Евросоюз уже начал диалог и экспертные консультации с Украиной по поводу будущих обязательств в сфере безопасности. В преддверии Европейского совета министры обсудили долгосрочное финансирование украинской армии.

Сегодня на заседании подавляющее большинство министров сказали: сейчас не тот момент, чтобы ослаблять поддержку Украины. Напротив, это момент, чтобы ее увеличить и ускорить, – сказал он.

Верховный дипломат ЕС ожидает, что европейским лидерам удастся согласовать восьмой транш для Украины из Европейского фонда мира, а также выделить пять миллиардов евро на следующий год.

Замороженные российские активы

Верховный дипломат проинформировал министров иностранных дел о доработке предложения Еврокомиссии по замороженным российским активам. Завтра проект представят государствам-членам ЕС. Финальное решение должны утвердить члены Европейского совета.

