11 декабря в Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел ЕС накануне заседания Европейского совета, которое пройдет в конце этой недели. В то время, когда венгерский премьер Виктор Обран грозится заблокировать открытие переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, министры надеются найти общее решение, сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Не время для ослабления поддержки Украины

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что Орбан продолжает свои визиты по миру, посетив Эммануэля Макрона и побывав на инаугурации президента Аргентины.

Есть надежда на то, что европейское единство не будет нарушено, потому что это не тот момент, чтобы ослабить нашу поддержку Украины. Как раз наоборот, это момент для того, чтобы ее увеличить,

– заявил Боррель.

Обратите внимание! 10 декабря на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея присутствовали президент Зеленский и премьер Венгрии Виктор Обран. Журналисты запечатлели момент, как лидеры перекинулись несколькими словами. Сам лидер Украины рассказал, что поговорил с венгром "откровенно о наших европейских делах".

Разблокировка средств для Будапешта

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что в течение последних месяцев позиция Венгрии была "очень плачевной". Она призвала поддерживать Украину не только для курса Киева, но и "собственного курса ЕС". Валтонен ответила, можно ли изменить позицию Венгрии, выделив для них средства из замороженных фондов,

Это не должно быть предметом торга, но, конечно, в этой ситуации мы должны найти все возможные каналы, которые могут помочь найти решение,

– подчеркнула министр.

Финская министр уверена, что лидеры смогут принять решение по Украине, поскольку помощь для Украины является "стратегическим приоритетом на долгосрочную перспективу".

Комментируя венгерскую позицию, латвийский министр иностранных дел Кришьянис Кариньш заявил, что Совет ЕС и Еврокомиссия "найдут решение", которое удовлетворит Будапешт. Он подчеркнул, что пока нет единого мнения об открытии переговоров о вступлении и выделении финансовой помощи Украине.

Мы сталкивались со многими внутренними вызовами в прошлом, и каждый раз мы были на высоте и преодолевали их, я думаю, и я сделаю все возможное, чтобы преодолеть любые трудности, с которыми мы столкнулись сегодня,

– сказал Кришьянис Кариньш.

Безопасные обязательства перед Украиной

Отметим, в Брюсселе заседает Совет министров иностранных дел ЕС с участием украинского министра Дмитрия Кулебы. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель должен представить министрам план обязательств по безопасности Украины, ранее согласованный с Киевом.

Относительно обязательств в сфере безопасности, главным образом, в увеличении возможностей Европейского фонда мира, а также в координации двусторонних соглашений между государствами-членами и Украиной и того, что мы делаем на уровне Европейского Союза,

– сказал Боррель.

Орбан угрожает заблокировать открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС