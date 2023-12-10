Венгрия пытается выстроить связи с республиканцами. Важно, что организует соответствующее мероприятие аналитический центр, выступающий против поддержки Украины.
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Орбан и республиканцы
В понедельник 11 декабря члены Венгерского института международных отношений и сотрудники посольства Венгрии в Вашингтоне проведут двухдневное мероприятие, организованное консервативным аналитическим центром Heritage Foundation. Первый день этой встречи, например, будет посвящен войне в Украине и трансатлантическим культурным войнам.
Источники журналистов среди республиканцев отмечают, что некоторых присутствующих, в том числе членов Конгресса от республиканцев, пригласили присоединиться к состоявшимся на следующий день закрытым переговорам. Важно, что это произойдет на фоне дебатов в Вашингтоне по финансированию Украины.
В последнее время посольство Венгрии в округе Колумбия было очень активным, пытаясь восстановить связи с республиканцами. И усилить их там, где это уместно,
– рассказал Далибор Рогач, старший научный сотрудник American Enterprise Institute.
Однако аналитик убеждает, что, несмотря на хорошие отношения Орбана с некоторыми республиканцами, вряд ли Венгрия будет влиять на финансирование Украины со стороны США.
Дебаты вокруг Украины в США
- Сенат 6 декабря заблокировал начало дебатов по пакету помощи на 106 миллиардов долларов, в котором на оборонные нужды Украины предусмотрено более 61 миллиарда долларов. Причиной стали требования республиканцев усилить расходы по обороне южной границы США.
- Белый дом и Конгресс США пытаются договориться о новом пакете помощи. В частности, Байден заявил, что готов пойти на значительные уступки по безопасности границ. То есть, администрация президента США рассмотрит повышение стандартов первичной проверки кандидатов на получение убежища.
- У Конгресса осталась неделя до рождественских каникул, чтобы утвердить пакет финансирования на поставку оружия для Украины.