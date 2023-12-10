Бойл подчеркнул, что если США откажутся от поддержки Украины, то они подорвут этим и поддержку Киева союзниками по трансатлантическому альянсу. Однако, по его словам, на поддержку США не влияют результаты Украины на поле боя.

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Конгрессмен сказал, каким будет влияние на помощь Украине

Конгрессмен-демократ отметил, что в Палате представителей, по его подсчетам, две трети поддерживают помощь Украине. Однако он отметил, что эта поддержка может нивелироваться, если спикер Палаты Майк Джонсон не вынесет законопроект о помощи нашему государству на голосование.

Если вы спикер-республиканец, вы, разумеется, будете очень обеспокоены: если вы вынесете на рассмотрение законопроект, предусматривающий любую помощь Украине, это может быть использовано против вас как часть внутреннего переворота, что мы видели в последние пару месяцев,

– сказал он.

В то же время Бойл отметил, что, независимо от того, что именно происходит на полях сражений и были ли выполнены задачи контрнаступления, или нет, США будут оставаться преданными поддержке Украины. По его словам, происходящее с поддержкой республиканцев, это о том, что происходит внутри партии.

Конгрессмен объяснил, что в настоящее время в Республиканской партии есть три течения. Первое из них составляет чуть более половины – это те, кто привержен традиционным принципам активной внешней политики партии и не боятся выражать свою позицию.

Вторыми, по словам Бойла, являются изоляционисты, активно выступающие против поддержки Украины. Он объяснил, что хотя они в абсолютном меньшинстве, но их "больше всего слышно и их влияние растет".

В последнюю группу, как отметил конгрессмен, входит спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Это те республиканцы, которые разделяют те же принципы, что и первая группа, но опасаются, что поддержка Украины может стоить им поражения на последующих внутрипартийных выборах. Однако именно от них зависит дальнейшая поддержка Украины.

На отношение избирателей-республиканцев к Украине влияет сочетание изоляционистских настроений, распространенных в американском обществе, и антиукраинские заявления бывшего президента Дональда Трампа и телеведущего Такера Карлсона.

"Такер Карлсон – один из них, но он не единственный. Есть и другие на Fox News и подобных СМИ, которые оказывают сильное давление на республиканцев в Конгрессе. И те боятся проиграть следующие внутрипартийные выборы из-за этих громких голосов правых, откровенно агитирующих против Украины", – подчеркнул Бойл.

По словам конгрессмена Бойла, давление со стороны Трампа и правых СМИ является основным препятствием, мешающим поддержке республиканцами финансирования Украины.

Со всем тем конгрессмен остается оптимистичным, опираясь на свой прошлый опыт, казалось бы, непреодолимых переговоров в Конгрессе, которые в конце концов привели к прорывам.

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